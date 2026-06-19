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Festival des Abbayes-Conférence Moyenmoutier

Festival des Abbayes-Conférence Moyenmoutier

Festival des Abbayes-Conférence Moyenmoutier vendredi 14 août 2026.

Adresse
Abbaye Saint-Hydulphe
Ville
88420 Moyenmoutier
Département
Vosges
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
17:30:00
Tarif
0 Gratuit

Moyenmoutier

Festival des Abbayes-Conférence

Abbaye Saint-Hydulphe Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14 18:30:00

Date(s) :
2026-08-14

Conférence d’avant concert par Marie-Hélène Chrétien présidente de l’association du Pays des Abbaye sur le thème Salm…du comté à une principauté .
Entrée Libre.Tout public
0  .

Abbaye Saint-Hydulphe Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22  senones@vosges-portes-alsace.fr

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English :

Pre-concert talk by Marie-Hélène Chrétien, president of the Pays des Abbaye association, on Salm…from a county to a principality .
Free admission.

L’événement Festival des Abbayes-Conférence Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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