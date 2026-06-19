Moyenmoutier

Festival des Abbayes-Conférence

Abbaye Saint-Hydulphe Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 17:30:00

fin : 2026-08-14 18:30:00

Date(s) :

2026-08-14

Conférence d’avant concert par Marie-Hélène Chrétien présidente de l’association du Pays des Abbaye sur le thème Salm…du comté à une principauté .

Entrée Libre.Tout public

0 .

Abbaye Saint-Hydulphe Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 senones@vosges-portes-alsace.fr

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English :

Pre-concert talk by Marie-Hélène Chrétien, president of the Pays des Abbaye association, on Salm…from a county to a principality .

Free admission.

L’événement Festival des Abbayes-Conférence Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES