Festival des Abbayes-Conférence Moyenmoutier
Festival des Abbayes-Conférence Moyenmoutier vendredi 14 août 2026.
Moyenmoutier
Festival des Abbayes-Conférence
Abbaye Saint-Hydulphe Moyenmoutier Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-14 17:30:00
fin : 2026-08-14 18:30:00
Date(s) :
2026-08-14
Conférence d’avant concert par Marie-Hélène Chrétien présidente de l’association du Pays des Abbaye sur le thème Salm…du comté à une principauté .
Entrée Libre.Tout public
0 .
Abbaye Saint-Hydulphe Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22 senones@vosges-portes-alsace.fr
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English :
Pre-concert talk by Marie-Hélène Chrétien, president of the Pays des Abbaye association, on Salm…from a county to a principality .
Free admission.
L’événement Festival des Abbayes-Conférence Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-06-19 par OT SAINT DIE DES VOSGES