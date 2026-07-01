Informations pratiques

Moyenmoutier

Concert tribute Cékine Dion Entre d’eux

Cour d’honneur des jardins de l’Abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Venez assister au concert tribute de Céline Dion intitulé Entre d’eux,

Gratuit entrée libre.Tout public

0 .

Cour d’honneur des jardins de l’Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come see the C%E9line Dion tribute concert titled *Entre d’eux*,

Free admission.

L’événement Concert tribute Cékine Dion Entre d’eux Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES