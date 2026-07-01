Concert tribute Cékine Dion Entre d’eux Moyenmoutier
samedi 22 août 2026 · Moyenmoutier
Informations pratiques
Moyenmoutier
Concert tribute Cékine Dion Entre d’eux
Cour d’honneur des jardins de l’Abbaye Moyenmoutier Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 22:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Venez assister au concert tribute de Céline Dion intitulé Entre d’eux,
Gratuit entrée libre.Tout public
0 .
Cour d’honneur des jardins de l’Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09
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English :
Come see the C%E9line Dion tribute concert titled *Entre d’eux*,
Free admission.
L’événement Concert tribute Cékine Dion Entre d’eux Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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