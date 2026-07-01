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AGENDA · Moyenmoutier

Concert tribute Cékine Dion Entre d’eux Moyenmoutier

samedi 22 août 2026 · Moyenmoutier

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Cour d'honneur des jardins de l'Abbaye
Ville
88420 Moyenmoutier
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Moyenmoutier

Concert tribute Cékine Dion Entre d’eux

Cour d’honneur des jardins de l’Abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22 22:00:00

Date(s) :
2026-08-22

Venez assister au concert tribute de Céline Dion intitulé Entre d’eux,
Gratuit entrée libre.Tout public
0  .

Cour d’honneur des jardins de l’Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09 

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English :

Come see the C%E9line Dion tribute concert titled *Entre d’eux*,
Free admission.

L’événement Concert tribute Cékine Dion Entre d’eux Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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