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AGENDA · Moyenmoutier

Pique-nique convivial Moyenmoutier

dimanche 19 juillet 2026 · Moyenmoutier

Pique-nique convivial Moyenmoutier

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
Abbaye de Moyenmoutier
Ville
88420 Moyenmoutier
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Moyenmoutier

Pique-nique convivial

Abbaye de Moyenmoutier Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 14:00:00

Date(s) :
2026-07-19

Venez profiter d’un moment de convivialité et de partage confortablement, organisé par Médiani’fêtes.
Venez nombreux !Tout public
0  .

Abbaye de Moyenmoutier Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09 

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English :

Come enjoy a moment of fellowship and togetherness in a comfortable setting, organized by Médiani’fêtes.
We hope to see many of you there!

L’événement Pique-nique convivial Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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