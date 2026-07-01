Pique-nique convivial Moyenmoutier
dimanche 19 juillet 2026 · Moyenmoutier
Informations pratiques
Moyenmoutier
Pique-nique convivial
Abbaye de Moyenmoutier Moyenmoutier Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-07-19 11:00:00
fin : 2026-07-19 14:00:00
Date(s) :
2026-07-19
Venez profiter d’un moment de convivialité et de partage confortablement, organisé par Médiani’fêtes.
Venez nombreux !Tout public
0 .
Abbaye de Moyenmoutier Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come enjoy a moment of fellowship and togetherness in a comfortable setting, organized by Médiani’fêtes.
We hope to see many of you there!
L’événement Pique-nique convivial Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES