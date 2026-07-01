Informations pratiques

Moyenmoutier

Tournoi de pétanque

Cour Dom Humbert Belhomme Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-14 13:30:00

fin : 2026-08-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-14 2026-08-15

Tournoi de pétanque organisé pour l’été ouvert à tous.Tout public

0 .

Cour Dom Humbert Belhomme Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Pétanque tournament organized for the summer, open to everyone.

L’événement Tournoi de pétanque Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES