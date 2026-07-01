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AGENDA · Moyenmoutier

Tournoi de pétanque Moyenmoutier

mardi 14 juillet 2026 · Moyenmoutier

Informations pratiques

Début
mardi 14 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Heure de début
13:30:00
Adresse
Cour Dom Humbert Belhomme
Ville
88420 Moyenmoutier
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Moyenmoutier

Tournoi de pétanque

Cour Dom Humbert Belhomme Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-14 13:30:00
fin : 2026-08-15 16:30:00

Date(s) :
2026-07-14 2026-08-15

Tournoi de pétanque organisé pour l’été ouvert à tous.Tout public
0  .

Cour Dom Humbert Belhomme Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09 

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English :

Pétanque tournament organized for the summer, open to everyone.

L’événement Tournoi de pétanque Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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