AGENDA · Moyenmoutier
Tournoi de pétanque Moyenmoutier
mardi 14 juillet 2026 · Moyenmoutier
Informations pratiques
Moyenmoutier
Tournoi de pétanque
Cour Dom Humbert Belhomme Moyenmoutier Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-14 13:30:00
fin : 2026-08-15 16:30:00
Date(s) :
2026-07-14 2026-08-15
Tournoi de pétanque organisé pour l’été ouvert à tous.Tout public
0 .
Cour Dom Humbert Belhomme Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09
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English :
Pétanque tournament organized for the summer, open to everyone.
L’événement Tournoi de pétanque Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES