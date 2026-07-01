Fête Nationale Moyenmoutier
lundi 13 juillet 2026 · Moyenmoutier
Informations pratiques
Moyenmoutier
Fête Nationale
Jardin de l’Abbaye Moyenmoutier Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi Lundi 2026-07-13 18:00:00
fin : 2026-07-13 23:00:00
Date(s) :
2026-07-13
A l’occasion de la fête nationale venez passer une soirée animée avec Dj Nico, buvette et restauration sur place et bien sûr les feux d’artifices !Tout public
0 .
Jardin de l’Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 22 22
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English :
To celebrate National Day, come enjoy a lively evening with DJ Nico, drinks and food available on site, and of course, the fireworks!
L’événement Fête Nationale Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES
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