Informations pratiques

Moyenmoutier

Concert-Popcast

Jardins de l’Abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez écouter le groupe Popcast pour un concert pop rock au jardin de l’abbaye.Tout public

0 .

Jardins de l’Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09

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English :

Come %E9listen to the band Popcast for a pop-rock concert in the abbey garden.

L’événement Concert-Popcast Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES