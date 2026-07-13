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AGENDA · Moyenmoutier

Concert-Popcast Moyenmoutier

samedi 8 août 2026 · Moyenmoutier

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Jardins de l'Abbaye
Ville
88420 Moyenmoutier
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Moyenmoutier

Concert-Popcast

Jardins de l’Abbaye Moyenmoutier Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08 21:30:00

Date(s) :
2026-08-08

Venez écouter le groupe Popcast pour un concert pop rock au jardin de l’abbaye.Tout public
0  .

Jardins de l’Abbaye Moyenmoutier 88420 Vosges Grand Est +33 3 29 42 09 09 

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English :

Come %E9listen to the band Popcast for a pop-rock concert in the abbey garden.

L’événement Concert-Popcast Moyenmoutier a été mis à jour le 2026-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES

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