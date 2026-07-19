Folklore Slovaquie Le Bourg Échassières

Informations pratiques

Échassières

Folklore Slovaquie

Le Bourg Foyer Rural d’Echassières Échassières Allier

Tarif : 18 – 18 – EUR

Repas à partir de 19h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-19

Dans le cadre du 52ème Festival de Gannat, 40 danseurs et musiciens originaires de Slovaquie vont se produire au Foyer Rural de la commune d’Echassières –

.

Le Bourg Foyer Rural d’Echassières Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the 52nd Gannat Festival, 40 dancers and musicians from Slovakia will perform at the Foyer Rural in the town of Echassères –

L’événement Folklore Slovaquie Échassières a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Val de Sioule