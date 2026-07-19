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AGENDA · Échassières

Folklore Slovaquie Le Bourg Échassières

dimanche 19 juillet 2026 · Le Bourg · Échassières

Informations pratiques

Début
dimanche 19 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Lieu
Le Bourg
Adresse
Foyer Rural d'Echassières
Ville
03330 Échassières
Département
Allier
Tarif
18 18 Repas à partir de 19h

Échassières

Folklore Slovaquie

Le Bourg Foyer Rural d’Echassières Échassières Allier

Tarif : 18 – 18 – EUR

Repas à partir de 19h

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19

Date(s) :
2026-07-19

Dans le cadre du 52ème Festival de Gannat, 40 danseurs et musiciens originaires de Slovaquie vont se produire au Foyer Rural de la commune d’Echassières –
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Le Bourg Foyer Rural d’Echassières Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07 

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English :

As part of the 52nd Gannat Festival, 40 dancers and musicians from Slovakia will perform at the Foyer Rural in the town of Echassères –

L’événement Folklore Slovaquie Échassières a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Val de Sioule

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