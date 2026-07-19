Folklore Slovaquie Le Bourg Échassières
dimanche 19 juillet 2026 · Le Bourg · Échassières
Informations pratiques
Échassières
Folklore Slovaquie
Le Bourg Foyer Rural d’Echassières Échassières Allier
Tarif : 18 – 18 – EUR
Repas à partir de 19h
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Dans le cadre du 52ème Festival de Gannat, 40 danseurs et musiciens originaires de Slovaquie vont se produire au Foyer Rural de la commune d’Echassières –
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Le Bourg Foyer Rural d’Echassières Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 53 75 07
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English :
As part of the 52nd Gannat Festival, 40 dancers and musicians from Slovakia will perform at the Foyer Rural in the town of Echassères –
L’événement Folklore Slovaquie Échassières a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de tourisme Val de Sioule
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