FONDATION GROUPE EDF / Moi et les autres, regards d’artistes sur nos vies en ligne Espace Fondation EDF Paris
FONDATION GROUPE EDF / Moi et les autres, regards d’artistes sur nos vies en ligne Espace Fondation EDF Paris samedi 6 juin 2026.
Venez visiter l’exposition Moi et les autres, regards d’artistes sur nos vies en ligne.
À travers une trentaine d’œuvres de 23 artistes contemporains, l’exposition propose une plongée sensible, lucide et parfois surprenante dans l’univers d’Internet et des écrans qui orientent nos choix et façonnent notre manière de nous relier aux autres. Elle interroge la manière dont Internet a modifié notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde, ainsi que la façon dont les artistes s’emparent de ces bouleversements.
Des médiateurs seront présents tout au long de la soirée pour accompagner la découverte de cette exposition. Pour les enfants, à partir de 6 ans, un parcours dédié est proposé autour d’une sélection des œuvres exposées. Un livret de jeux est également disponible à l’accueil de la Fondation.
Entrée libre.
Artistes de l’exposition :
Nicolas Bailleul, Aram Bartholl, Léa Belooussovitch, Neïl Beloufa, Sophie Calle, Paola Ciarska, Juliette Green, Laurent Grasso, Ben Grosser, Özgür Kar, Béatrice Lartigue, Katherine Longly, Lauren Lee McCarthy, David Leonard, Lorena Lisembard, Randa Maroufi, Magalie Mobetie, Martine Neddam, Philippe Parreno, Valentina Peri, Françoise Pétrovitch, Marilou Poncin, Jeanne Susplugas.
Commissariat artistique :
Aurélie Clemente-Ruiz, directrice du musée de l’Homme.
Commissariat scientifique :
Camille Roth, chercheur en sciences informatiques au CNRS et enseignant-chercheur en sociologie à l’EHESS.
Exposition « Moi et les autres, regards d’artistes sur nos vies en ligne ».
Le samedi 06 juin 2026
de 19h00 à 22h00
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00
Espace Fondation EDF 6 rue Juliette Récamier 75007 Paris
Métro -> 10 : Sèvres – Babylone (Paris) (120m)
Bus -> 63687083848694 : Sèvres – Babylone (Paris) (120m)
Vélib -> Raspail – Chomel (104.53m)
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