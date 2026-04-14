Fondations, Centre des arts, Enghien-les-Bains

Fondations Vendredi 24 avril, 14h30, 18h30 Centre des arts Val-d’Oise

Sur inscription par mail : production@compagniebarks.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-24T14:30:00+02:00 – 2026-04-24T15:30:00+02:00

Fin : 2026-04-24T18:30:00+02:00 – 2026-04-24T19:30:00+02:00

“La lumière s’allume peu à peu sur ce qui semble être une réserve de musée. Quatre corps immobiles, statues de chair, s’animent doucement. Un paysage d’acier et de structures improbables les entoure. Une humanité fragile finit par émerger, à la recherche d’un équilibre, d’une manière d’habiter le monde. Dans cet espace suspendu dans le temps, tout devient instable : les repères, les corps, la gravité. Ensemble, ils jouent, cherchent, tombent et recommencent. Ensemble, ils dansent.”

Extrait de la note d’intention de Fondations, création 2027

Après Moon / cabinet de curiosités lunaires, Bastien Dausse poursuit sa recherche autour de la gravité et du (dés)équilibre. Il initie pour sa nouvelle création, Fondations, un nouveau cycle de recherche dont le rapport du corps à l’objet reste central.

À cette occasion, nous vous invitons à découvrir des extraits en travail lors de répétitions ouvertes : vendredi 24 avril à 14h30 et 18h30 au CDA à Enghien-les-Bains.

Ce temps de partage sera l’occasion de découvrir les premières explorations de cette nouvelle création et d’échanger sur le processus de recherche-création.

Distribution :

Chorégraphie et Scénographie : Bastien Dausse

Interprète : Alvaro Valdés, Jean-Yves Phuong, Pia Oliva & Romane Vivier

Composition musicale : Sakine

Construction : Oliver Zimmerman, Paul Alphonse & Jean-Marc Delannoy

Création lumière : Juliette Delfosse

Production : Compagnie Barks – Clémence Tonfoni

Partenaires :

Avec le soutien de la Région Île-de-France et de la Ville de Paris.

CCN Le Phare, Le Havre Normandie (76), CDA Enghien-les-Bains (95), Archaos – Pôle National Cirque, Marseille (13), Le Plongeoir – Pôle National Cirque, Le Mans (72), Espace Périphérique – La Villette (75), Les Noctambules, Nanterre (92), Le Bercail, Dunkerque (59), Ay-Roop, Scène de territoire cirque (35), 2R2C – Coopérative de Rue et de Cirque (75), Théâtre La Mouche, Saint-Genis-Laval (69)

La compagnie Barks est associée au Phare, CCN du Havre Normandie. Bastien Dausse et la compagnie Barks sont en résidence permanente chez Les Noctambules, lieu de création à Nanterre.

Centre des arts 12-16 rue de la Libération Enghien-les-Bains Enghien-les-Bains 95880 Val-d’Oise Île-de-France

Compagnie Barks – Bastien Dausse

© Matthieu Daneels