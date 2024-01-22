Circuit découverte Balade dans le quartier d’Ormesson Enghien-les-Bains Val-d’Oise

Si les villas du bord du lac rivalisent de prouesses architecturales, le quartier d’Ormesson présente également de superbes demeures bourgeoises dont la construction s’est étalée tout au long des XIXe et XXe siècles.

http://www.enghienlesbains-tourisme.fr/ +33 1 34 12 41 15

English :

If the lakeside villas rival each other in architectural prowess, the Ormesson district also presents superb middle-class residences whose construction was spread out throughout the 19th and 20th centuries.

Deutsch :

Die Villen am Seeufer wetteifern um architektonische Meisterleistungen, doch im Stadtteil Ormesson gibt es auch prächtige Bürgerhäuser, deren Bau sich über das 19. und 20.

Italiano :

Mentre le ville sul lago rivaleggiano in quanto a prodezza architettonica, il quartiere di Ormesson vanta anche alcune superbe residenze borghesi costruite nel corso del XIX e XX secolo.

Español :

Mientras que las villas a orillas del lago rivalizan en cuanto a proeza arquitectónica, el distrito de Ormesson también cuenta con algunas magníficas residencias de clase media construidas a lo largo de los siglos XIX y XX.

