Fondue géante à la Fromagerie de la Combe du Val ZA Les Pellants Saint-Martin-du-Frêne

Informations pratiques

Saint-Martin-du-Frêne

Fondue géante à la Fromagerie de la Combe du Val

ZA Les Pellants Fromagerie de la Combe du Val Saint-Martin-du-Frêne Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Fondue géante à la Fromagerie Combe du Val, pour tous les gourmands ! Portes ouvertes pour connaître la fabrication à l’ancienne, pour visiter les caves, atelier enfant, mini ferme et divers animations.

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ZA Les Pellants Fromagerie de la Combe du Val Saint-Martin-du-Frêne 01430 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 75 70 37 fromagerie-combeduval@orange.fr

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English :

Giant fondue at the Fromagerie Combe du Val, for all gourmets! Open house to find out how cheese is made the old-fashioned way, visit the cellars, children’s workshop, mini-farm and other events.

L’événement Fondue géante à la Fromagerie de la Combe du Val Saint-Martin-du-Frêne a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme du Haut-Bugey