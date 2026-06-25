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Fongrave au féminin Église Saint-Léger Fongrave

Fongrave au féminin Église Saint-Léger Fongrave

Fongrave au féminin Église Saint-Léger Fongrave mardi 11 août 2026.

Lieu
Église Saint-Léger
Adresse
313 Rue de l'Église
Ville
47260 Fongrave
Département
Lot-et-Garonne
Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif
2.5 2.5 5 Tarif de base plein tarif

Fongrave

Fongrave au féminin

Église Saint-Léger 313 Rue de l’Église Fongrave Lot-et-Garonne

Tarif : 2.5 – 2.5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 10:00:00
fin : 2026-08-11 11:30:00

Date(s) :
2026-08-11

Pendant des siècles, à Fongrave, des religieuses fontevristes ont façonné le bourg. Découvrez l’église Saint-Léger et son magnifique retable baroque, et laissez-vous conter l’histoire du prieuré, mais aussi l’artisanat local, comme les pruneaux ou le tabac, dans lequel les femmes étaient impliquées.   .

Église Saint-Léger 313 Rue de l’Église Fongrave 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 33 32 60  patrimoine@grand-villeneuvois.fr

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English : Fongrave au féminin

L’événement Fongrave au féminin Fongrave a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Vallée du Lot et Garonne