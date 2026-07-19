Food market au Café du Château Pornic
dimanche 19 juillet 2026 · Pornic
Informations pratiques
Pornic
Food market au Café du Château
Place du Château Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19 16:00:00
fin : 2026-08-16 22:00:00
Date(s) :
2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26 2026-08-30
Food market au Café du Château
Au programme
Profitez d’une ambiance conviviale en bord de mer avec le Food Market du Café du Château.
Au menu de vos fins de journées une sélection variée de restauration sur le pouce incluant burgers, moules-frites, hot-dogs et huîtres.
Pour accompagner vos soirées, retrouvez un DJ set rythmé tous les vendredis, samedis et dimanches. .
Place du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 91 71 labaiedesanges44@orange.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Food Market at the Café du Château%A0%A0
L’événement Food market au Café du Château Pornic a été mis à jour le 2026-07-17 par I_OT Pornic
À voir aussi à Pornic (Loire-Atlantique)
- L’histoire du port de Pornic et ses vieux gréments par Coques en bois Vieux Port Pornic 22 juillet 2026
- La guinguette à l’Eco Domaine la Fontaine Eco Domaine la Fontaine Pornic 22 juillet 2026
- Prévention routière La tournée d’été Pornic 22 juillet 2026
- Visite guidée: Pornic, cité médiévale et maritime Place de la Gare Pornic 22 juillet 2026
- Spectacle d’Eric Chartier Deux nouvelles de Marcel (Aymé) D67 à 800m au Nord de la Chapelle de Prigny Pornic 22 juillet 2026