Informations pratiques

Pornic

Food market au Café du Château

Place du Château Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 16:00:00

fin : 2026-08-16 22:00:00

Date(s) :

2026-07-19 2026-07-22 2026-07-26 2026-07-29 2026-08-02 2026-08-05 2026-08-09 2026-08-12 2026-08-16 2026-08-19 2026-08-23 2026-08-26 2026-08-30

Food market au Café du Château

Au programme

Profitez d’une ambiance conviviale en bord de mer avec le Food Market du Café du Château.

Au menu de vos fins de journées une sélection variée de restauration sur le pouce incluant burgers, moules-frites, hot-dogs et huîtres.

Pour accompagner vos soirées, retrouvez un DJ set rythmé tous les vendredis, samedis et dimanches. .

Place du Château Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 91 71 labaiedesanges44@orange.fr

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English :

Food Market at the Café du Château%A0%A0

L’événement Food market au Café du Château Pornic a été mis à jour le 2026-07-17 par I_OT Pornic