Informations pratiques

Pornic

Exposition Wasabi, de l’art qui piment la vie

1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 15:00:00

fin : 2026-08-25 18:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-09 2026-08-11 2026-08-13 2026-08-16 2026-08-18 2026-08-20 2026-08-23 2026-08-25 2026-08-27 2026-08-30

Exposition Wasabi, de l’art qui pimente la vie proposé par Le Café Théâtre Le Poche

Au programme

Le Café Théâtre Le Poche vous invite à découvrir l’univers singulier de Wasabi, sculptrice céramiste et illustratrice autodidacte.

À travers ses peintures, ses sculptures et ses illustrations, l’artiste insuffle la vie dans un monde fantastique qu’elle a elle-même façonné. Ses œuvres, à la fois totémiques et symboliques, mettent en scène des créatures sensibles, vibrantes et protectrices, racontant une histoire infinie et profondément humaine.

Vernissage Mardi 4 août dès 17h00. .

1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com

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English :

Exhibition Wasabi: Art That Spices Up Life — presented by Le Café Théâtre Le Poche%A0%A0

L’événement Exposition Wasabi, de l’art qui piment la vie Pornic a été mis à jour le 2026-08-04 par I_OT Pornic