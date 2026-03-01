Vente de fouées à la petite maison dans la prairie La petite maison dans la prairie Pornic

Vente de fouées à la petite maison dans la prairie

La petite maison dans la prairie Chemin de l’Epron Pornic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 17:00:00

fin : 2026-03-25 18:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Célébrez l’arrivée du printemps avec gourmandise !

Au programme

Avant le retour officiel du marché, Thierry fait chauffer son four à bois pour une vente exceptionnelle de fouées artisanales

Que vous soyez amateurs de traditions ou curieux de nouveautés, laissez-vous séduire par ces petits pains chauds à garnir selon vos envies. Cette année, découvrez la nouveauté 2026 le format allumettes , idéal pour tremper dans vos sauces à l’heure de l’apéro !

Pour compléter votre panier, Thierry propose également ses incontournables confitures et caramels maison. Un rendez-vous authentique à ne pas manquer pour les gourmets de Pornic. .

La petite maison dans la prairie Chemin de l’Epron Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 31 71 38 lapetitemaison44210@gmail.com

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English :

Celebrate the arrival of spring with gourmet delights!

L’événement Vente de fouées à la petite maison dans la prairie Pornic a été mis à jour le 2026-03-12 par I_OT Pornic