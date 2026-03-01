Vente de fouées à la petite maison dans la prairie La petite maison dans la prairie Pornic
Vente de fouées à la petite maison dans la prairie La petite maison dans la prairie Pornic mercredi 25 mars 2026.
Vente de fouées à la petite maison dans la prairie
La petite maison dans la prairie Chemin de l’Epron Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 17:00:00
fin : 2026-03-25 18:30:00
Date(s) :
2026-03-25
Célébrez l’arrivée du printemps avec gourmandise !
Au programme
Avant le retour officiel du marché, Thierry fait chauffer son four à bois pour une vente exceptionnelle de fouées artisanales
Que vous soyez amateurs de traditions ou curieux de nouveautés, laissez-vous séduire par ces petits pains chauds à garnir selon vos envies. Cette année, découvrez la nouveauté 2026 le format allumettes , idéal pour tremper dans vos sauces à l’heure de l’apéro !
Pour compléter votre panier, Thierry propose également ses incontournables confitures et caramels maison. Un rendez-vous authentique à ne pas manquer pour les gourmets de Pornic. .
La petite maison dans la prairie Chemin de l’Epron Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 31 71 38 lapetitemaison44210@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Celebrate the arrival of spring with gourmet delights!
L’événement Vente de fouées à la petite maison dans la prairie Pornic a été mis à jour le 2026-03-12 par I_OT Pornic