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Food Truck Roville-devant-Bayon

Food Truck Roville-devant-Bayon

Food Truck Roville-devant-Bayon vendredi 24 avril 2026.

Adresse : Place Mathieu de Dombasle

Ville : 54290 Roville-devant-Bayon

Département : Meurthe-et-Moselle

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Roville-devant-Bayon

Food Truck

Place Mathieu de Dombasle Roville-devant-Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

La commune vous propose de partager un moment convivial.
Présence de Vin je t’emmène chez Anne-so et A La Bonne Planchette .
Venez nombreux !Tout public
  .

Place Mathieu de Dombasle Roville-devant-Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 51 21  mairiederoville@orange.fr

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English :

The commune invites you to share a convivial moment.
Present: Vin je t’emmène chez Anne-so and A La Bonne Planchette .
We look forward to seeing you there!

L’événement Food Truck Roville-devant-Bayon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS