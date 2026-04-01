Roville-devant-Bayon

Food Truck

Place Mathieu de Dombasle Roville-devant-Bayon Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 19:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

La commune vous propose de partager un moment convivial.

Présence de Vin je t’emmène chez Anne-so et A La Bonne Planchette .

Venez nombreux !Tout public

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Place Mathieu de Dombasle Roville-devant-Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 51 21 mairiederoville@orange.fr

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English :

The commune invites you to share a convivial moment.

Present: Vin je t’emmène chez Anne-so and A La Bonne Planchette .

We look forward to seeing you there!

L’événement Food Truck Roville-devant-Bayon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS