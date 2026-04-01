Food Truck Roville-devant-Bayon
Food Truck Roville-devant-Bayon vendredi 24 avril 2026.
Roville-devant-Bayon
Food Truck
Place Mathieu de Dombasle Roville-devant-Bayon Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 19:00:00
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
La commune vous propose de partager un moment convivial.
Présence de Vin je t’emmène chez Anne-so et A La Bonne Planchette .
Venez nombreux !Tout public
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Place Mathieu de Dombasle Roville-devant-Bayon 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 51 21 mairiederoville@orange.fr
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English :
The commune invites you to share a convivial moment.
Present: Vin je t’emmène chez Anne-so and A La Bonne Planchette .
We look forward to seeing you there!
L’événement Food Truck Roville-devant-Bayon a été mis à jour le 2026-04-13 par OT DU PAYS DU SAINTOIS