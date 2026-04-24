Food trucks et vins au Domaine Rapp Dorlisheim
Food trucks et vins au Domaine Rapp Dorlisheim vendredi 1 mai 2026.
Dorlisheim
Food trucks et vins au Domaine Rapp
1 faubourg des Vosges Dorlisheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-01 18:00:00
fin : 2026-05-01 23:55:00
Date(s) :
2026-05-01
Une soirée conviviale organisée au Domaine Rapp en présence de 2 food trucks Comme en Italie qui vous régalera des ses spécialités Italiennes st Kroc’s qui proposera toutes ses gaufres salées et sucrées le tout accompagné des Vins du Domaine Rapp bien entendu.
Entrée libre dès 18h sans réservation.
Les mots d’ordre de cette soirée seront Vins, gastronomie, musique et convivialité .
1 faubourg des Vosges Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 28 43 contact@vinsrapp.com
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English :
L’événement Food trucks et vins au Domaine Rapp Dorlisheim a été mis à jour le 2026-04-20 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig
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