Foodtruck la cave vient à vous Ceintrey
jeudi 2 juillet 2026 · Ceintrey
Informations pratiques
Ceintrey
Foodtruck la cave vient à vous
Ceintrey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 18:00:00
fin : 2026-07-02 22:30:00
Date(s) :
2026-07-02
Le food truck, LA CAVE VIENT A VOUS revient à Ceintrey
Rendez-vous le jeudi 02 juillet, sur le parking de la salle des fêtes de Ceintrey
Vin, bières, cocktails, champagne et soft
et restauration rapide vous seront proposés
Venez nombreuxTout public
.
Ceintrey 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 61 00 15
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The food truck, LA CAVE VIENT A VOUS, is coming to Ceintrey
Join us on Thursday, July 2, in the parking lot of the Ceintrey community hall
Wine, beer, cocktails, champagne, and soft drinks
as well as fast food will be available
We hope to see many of you there
L’événement Foodtruck la cave vient à vous Ceintrey a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS