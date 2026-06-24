Informations pratiques

Ceintrey

Foodtruck la cave vient à vous

Ceintrey Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2026-07-02 18:00:00

fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Le food truck, LA CAVE VIENT A VOUS revient à Ceintrey

Rendez-vous le jeudi 02 juillet, sur le parking de la salle des fêtes de Ceintrey

Vin, bières, cocktails, champagne et soft

et restauration rapide vous seront proposés

Venez nombreuxTout public

.

Ceintrey 54134 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 61 00 15

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English :

The food truck, LA CAVE VIENT A VOUS, is coming to Ceintrey

Join us on Thursday, July 2, in the parking lot of the Ceintrey community hall

Wine, beer, cocktails, champagne, and soft drinks

as well as fast food will be available

We hope to see many of you there

L’événement Foodtruck la cave vient à vous Ceintrey a été mis à jour le 2026-06-24 par OT DU PAYS DU SAINTOIS