Informations pratiques

Pau

Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Dunkerque

Stade Nouste Camp Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 20:00:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Une rencontre qui s’annonce engagée face à une formation nordiste capable de bousculer ses adversaires.

10e de Ligue 2 la saison passée, Dunkerque arrive en Béarn avec de solides arguments. Les Nordistes ont notamment renforcé leur milieu avec une recrue au CV impressionnant Steven Nzonzi, champion du monde 2018 avec les Bleus. Expérience, impact et maîtrise du jeu seront au rendez-vous.

Le Pau FC devra aussi garder un œil sur Antoine Sekongo, auteur de 9 buts et 6 passes décisives en championnat la saison dernière. De quoi promettre une belle bataille au milieu et un match où chaque ballon comptera.

Rendez-vous au Nouste Camp pour pousser les Palois et vivre une nouvelle soirée de Ligue 2 en Jaune et Bleu ! .

Stade Nouste Camp Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 80 22 22 contact@paufc.fr

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L’événement Football Ligue2 BKT: PAU FC Vs Dunkerque Pau a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Pau