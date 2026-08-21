Forêt des Géants Verts, Forêt des Géants Verts, Argentenay

Informations pratiques

Forêt des Géants Verts 19 et 20 septembre Forêt des Géants Verts Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

Depuis plusieurs années, la Forêt des Géants Verts accueille des œuvres d’Alain Bresson et de Marie-Laure Hergibo. Ces créations, aux thématiques écologiques et naturelles, évoluent au rythme du vivant. À travers des formes animales, végétales, imaginaires et / ou oniriques, un parcours poétique se dessine pour le promeneur attentif. Chaque œuvre invite à une expérience immersive et contemplative. L’art dialogue avec la nature, et se succèdent des instants de calme, de surprise et de réflexion (voire de méditation). Des interrogations essentielles sont dès lors posées sur les sujets du temps, de la croissance et de notre place dans le monde. Des formes allongées reposent dans la forêt. Les gisants nous invitent à nous reconnecter à la nature. En miroir, des œuvres aériennes apportent lumière, calme et paix. Un parcours entre art et nature, un moment hors du temps, pour se retrouver.

Visites commentées le samedi 19 et dimanche 20 septembre de 14h00 à 18h00.

Forêt des Géants Verts Argentenay 89160 Argentenay 89160 Yonne Bourgogne-Franche-Comté Depuis plusieurs années, la Forêt des Géants Verts accueille des œuvres d’Alain Bresson et de Marie-Laure Hergibo. Ces créations, aux thématiques écologiques et naturelles, évoluent au rythme du vivant. À travers des formes animales, végétales, imaginaires et / ou oniriques, un parcours poétique se dessine pour le promeneur attentif. Chaque œuvre invite à une expérience immersive et contemplative. L’art dialogue avec la nature, et se succèdent des instants de calme, de surprise et de réflexion (voire de méditation). Des interrogations essentielles sont dès lors posées sur les sujets du temps, de la croissance et de notre place dans le monde. Des formes allongées reposent dans la forêt. Les gisants nous invitent à nous reconnecter à la nature. En miroir, des œuvres aériennes apportent lumière, calme et paix. Un parcours entre art et nature, un moment hors du temps, pour se retrouver. Parking

Depuis plusieurs années, la Forêt des Géants Verts accueille des œuvres d’Alain Bresson et de Marie-Laure Hergibo. Ces créations, aux thématiques écologiques et naturelles, évoluent au rythme du À et…

©Alain BRESSON – Marie-Laure HERGIBO