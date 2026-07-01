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Forêts de Songes, Guingiuette La Soupette de Mémère, Savonnières

dimanche 16 août 2026 · Guingiuette La Soupette de Mémère · Savonnières

Forêts de Songes, Guingiuette La Soupette de Mémère, Savonnières

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Lieu
Guingiuette La Soupette de Mémère
Adresse
Rue des Saules, 37510 Savonnières
Ville
37510 Savonnières
Département
Indre-et-Loire
Tarif
gratuit

Forêts de Songes Dimanche 16 août, 15h00 Guingiuette La Soupette de Mémère Indre-et-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-16T15:00:00+02:00 – 2026-08-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-16T15:00:00+02:00 – 2026-08-16T16:00:00+02:00

Quand on s’enfonce dans l’épaisseur des bois, que le paysage se referme, alors s’ouvrent d’autres espaces où l’invisible s’épanouit, où tout semble se redéfinir.
Pourquoi tant d’histoires nous emmènent-elles dans les bois ? Suivons ces sentiers sinueux traversant des forêts de chimères, le temps de se désorienter, le temps d’oublier le temps.
Conteuse : Louise Toyer, Cie Beluette
Durée : 1h
Tout public à partir de 6 ans

Guingiuette La Soupette de Mémère Rue des Saules, 37510 Savonnières Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Récital de conte Spectacle de conte Tout public