Forêts de Songes, Guingiuette La Soupette de Mémère, Savonnières

Informations pratiques

Forêts de Songes Dimanche 16 août, 15h00 Guingiuette La Soupette de Mémère Indre-et-Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-16T15:00:00+02:00 – 2026-08-16T16:00:00+02:00

Fin : 2026-08-16T15:00:00+02:00 – 2026-08-16T16:00:00+02:00

Quand on s’enfonce dans l’épaisseur des bois, que le paysage se referme, alors s’ouvrent d’autres espaces où l’invisible s’épanouit, où tout semble se redéfinir.

Pourquoi tant d’histoires nous emmènent-elles dans les bois ? Suivons ces sentiers sinueux traversant des forêts de chimères, le temps de se désorienter, le temps d’oublier le temps.

Conteuse : Louise Toyer, Cie Beluette

Durée : 1h

Tout public à partir de 6 ans

Guingiuette La Soupette de Mémère Rue des Saules, 37510 Savonnières Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Récital de conte Spectacle de conte Tout public