Forêts de Songes, Guingiuette La Soupette de Mémère, Savonnières
dimanche 16 août 2026 · Guingiuette La Soupette de Mémère · Savonnières
Informations pratiques
Forêts de Songes Dimanche 16 août, 15h00 Guingiuette La Soupette de Mémère Indre-et-Loire
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-16T15:00:00+02:00 – 2026-08-16T16:00:00+02:00
Fin : 2026-08-16T15:00:00+02:00 – 2026-08-16T16:00:00+02:00
Quand on s’enfonce dans l’épaisseur des bois, que le paysage se referme, alors s’ouvrent d’autres espaces où l’invisible s’épanouit, où tout semble se redéfinir.
Pourquoi tant d’histoires nous emmènent-elles dans les bois ? Suivons ces sentiers sinueux traversant des forêts de chimères, le temps de se désorienter, le temps d’oublier le temps.
Conteuse : Louise Toyer, Cie Beluette
Durée : 1h
Tout public à partir de 6 ans
Guingiuette La Soupette de Mémère Rue des Saules, 37510 Savonnières Savonnières 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
Récital de conte Spectacle de conte Tout public