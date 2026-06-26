Forêts d’Othe Festival À Ciel Ouvert Point de Fuite Bœurs-en-Othe

Bœurs-en-Othe

Forêts d’Othe Festival À Ciel Ouvert

Point de Fuite 8 Hameau Les Amants Bœurs-en-Othe Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 19:30:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-08

Du 5 au 8 août 2026, le Festival Forêts d’Othe à Ciel Ouvert vous donne rendez-vous en pleine nature, au cœur des forêts du Pays d’Othe. Cette édition met à l’honneur des spectacles familiaux mêlant humour, théâtre burlesque, acrobaties, cascades et performances physiques. Entre rires, émerveillement et poésie, les artistes portent également un regard sensible sur notre époque et le monde qui nous entoure.

Mercredi 5 août

– 19:30 Repas gourmet SUR RESERVATION au 06 08 95 60 41.

– 21:15 Comment va le monde ? Cie l’Altesse de l’air Tous public (à partir de 10 ans)

Pour celles et ceux qui ont découvert Marie Thomas lors de la précédente édition, ce nouveau spectacle vient joyeusement boucler la boucle. Et pour les autres… foncez ! Avec humour et tendresse, elle observe le mouvement de notre monde à la dérive dans une performance aussi déjantée que nécessaire… 70 Minutes

Samedi 8 août

– 19:30 Repas gourmet SUR RESERVATION au 06 08 95 60 41.

– 21:15 Le Grand Ecart Cie Gravitation Tout public à partir de 10 ans.

Portée par Max Bouvard, cette création mêlant théâtre et vidéo raconte le parcours d’un homme partagé entre son enfance rurale et sa vie actuelle de comédien vivant dans l’une des villes les plus urbanisées de France. Dans cette autofiction poétique, Max devient un cinéaste forain sillonnant la France à vélo, projetant ses films dans des cours de fermes avant d’échanger avec les spectateurs.

Une forme simple, touchante et profondément humaine, entre rire et émotion.

* Une pièce réussie, c’est une pièce où tu ris et où tu pleures. Max réussit le doublé t’as à la fois la pluie et le soleil, tu pleures et tu ris en même temps. * Jacques Livchine, Théâtre de l’Unité.

Entrée à participation libre. Réservation obligatoire (places limitées). Buvette et repas gourmets en plein air sur réservation. .

Point de Fuite 8 Hameau Les Amants Bœurs-en-Othe 89770 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 08 95 60 41

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English : Forêts d’Othe Festival À Ciel Ouvert

L’événement Forêts d’Othe Festival À Ciel Ouvert Bœurs-en-Othe a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Sens et Sénonais