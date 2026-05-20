Forez triceps le triathlon d’Auvergne sauvage Aubusson-d’Auvergne
Forez triceps le triathlon d’Auvergne sauvage Aubusson-d’Auvergne dimanche 7 juin 2026.
Aubusson-d’Auvergne
Forez triceps le triathlon d’Auvergne sauvage
Plan d’eau Aubusson-d’Auvergne Puy-de-Dôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:02:00
Date(s) :
2026-06-07
Le 7 juin, le FOREZ TRICEPS débarque au lac d’Aubusson ! Triathlon, village exposants, foodtrucks, speaker, ambiance festive… Venez vivre une journée sportive et découvrir le Livradois‑Forez autrement. Spectacle garanti !
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Plan d’eau Aubusson-d’Auvergne 63120 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes foreztriceps@gmail.com
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English :
On June 7, the FOREZ TRICEPS arrives at Lake Aubusson! Triathlon, exhibitors’ village, foodtrucks, announcer, festive atmosphere? Come and enjoy a day of sport and discover the Livradois-Forez region in a whole new way. Spectacle guaranteed!
L’événement Forez triceps le triathlon d’Auvergne sauvage Aubusson-d’Auvergne a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez