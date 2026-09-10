Forge et four à pain, Ancienne forge, Douadic

Informations pratiques

Forge et four à pain 19 et 20 septembre Ancienne forge Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découverte de l’ancienne forge du bourg, du four à pain. Exposition de matériels agricoles anciens.

Ancienne forge 1 rue des Ecoles 36300 Douadic Douadic 36300 Indre Centre-Val de Loire 0254371192 ancienne forge parking en face place de la mairie

Découverte de l’ancienne forge du bourg, du four à pain. Exposition de matériels agricoles anciens.

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