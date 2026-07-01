Forma, Salle Communale, Onex, Onex

Informations pratiques

Forma Mardi 13 avril 2027, 20h00 Salle Communale, Onex

Dès 20.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-13T20:00:00+02:00 – 2027-04-13T21:15:00+02:00

Fin : 2027-04-13T20:00:00+02:00 – 2027-04-13T21:15:00+02:00

Il y a plusieurs formats dans une vie d’artiste. Forma, de son vrai nom Priscilla Formaz, le sait très bien. L’humoriste et chanteuse valaisanne de 33 ans aux multiples facettes raconte sa vraie histoire dans son premier seule en scène. C’est le parcours d’une enfant des Alpes suisses qui rêvait de reconnaissance et de paillettes, d’être aimée et regardée. Pour elle, alors, une voie se dessine : la chanson. Elle a en tête une image de carte postale de ce qu’est la célébrité.

Sans fard, sans langue de bois et avec beaucoup de traits d’esprit elle revient dans Formats sur son aventure un peu folle dans un univers parfois aussi impitoyable, cocasse que factice. Lorsque les masques tombent, il ne reste que l’essentiel : ce que l’on est. Devenue Forma en 2017, elle enchaîne depuis les collaborations, notamment dans 52 minutes, mais aussi sur scène avec Yann Lambiel ou Yoann Provenzano. Son escale à Onex est une occasion en or de découvrir une artiste vraie, touchante et … drôle, évidemment !

Salle Communale, Onex 131 route de Chancy Onex 1213 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/humour-et-comedie/forma/f786c83f-ae32-4f90-8a37-a060062a1bda/events/392439 »}]

Forma, de son vrai nom Priscilla Formaz, est une humoriste et chanteuse valaisanne de 33 ans. Un spectacle d’humour mêlant rire et chansons.

DR