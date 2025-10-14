Formation : accompagner les publics dans la danse – volet #1 et volet #2 OARA – MÉCA Bordeaux

Formation : accompagner les publics dans la danse – volet #1 et volet #2 24 mars et 28 avril 2026 OARA – MÉCA Gironde

gratuit sur inscription / place spectacle pour le 24/03 à 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-24T09:00:00+01:00 – 2026-03-24T17:30:00+01:00

Fin : 2026-04-28T09:00:00+01:00 – 2026-04-28T13:00:00+01:00

PROFESSIONNEL·LES DES CHAMPS : SOCIO-CULTUREL, SOCIO-ÉDUCATIF, MÉDICO-SOCIAL & de la SANTÉ

volet #1 : mar. 24 mars > 9h-17h30 + spectacle à 20h (70min) / Tarif : 8 euros par personne pour le spectacle

volet #2 : mar. 28 avril > 9h-13h

MECAstudio +2 et Salle des Mécanos +3

OARA – MECA

– – – – – – – –

Comment susciter l’envie ? En quoi les projets culturels participent et servent le travail social ? Comment « se familiariser » avec la sortie au spectacle ?

La Manufacture CDCN Nouvelle-Aquitaine Bordeaux·La Rochelle, propose une nouvelle édition de sa formation Accompagner les publics dans la danse réservée aux professionnel·les des champs : SOCIO-CULTUREL, SOCIO-ÉDUCATIF, MÉDICO-SOCIAL et de la SANTÉ.

Il s’agit d’explorer le lien entre la culture et le social et plus précisément pour encourager la mise en place d’actions en lien avec la danse.

Pour cela, nous initions un programme qui articule ateliers théoriques et temps de pratique. Cette formation a pour double vocation de présenter comment l’action culturelle sert le travail social et en quoi la danse en particulier est un atout.

– – – – – – – – –

Volet #1 – Mardi 24 mars

matinée :

>faire connaissance autour d’un café

>réveil corporel avec la chorégraphe Silvie Balestra

>atelier avec le Pôle culture et santé

[ Repas partagé ]

après-midi :

> atelier de danse avec la chorégraphe Silvie Balestra

> atelier remue-méninge

> retours sur la journée

> 20h spectacle : THE DOGS DAYS ARE OVER 2.0 – Jan Martens au tnba

lieu journée : MECAstudio +2 et Salle des Mécanos +3

– – – – – – – – –

Volet #2 – Mardi 28 avril

> se retrouver autour d’un café

> atelier table tournante : imaginer les étapes d’un projet culture/social-santé

> carrousel : les outils de la Manufacture CDCN

> crache test – expérimentation d’un outil pour approcher la danse

lieu matinée : MECAstudio +2 et Salle des Mécanos +3

– – – – – – – – –

>> Renseignements auprès de Juliette Roiné : j.roine@lamanufacture-cdcn.org / 06 77 10 72 40

OARA – MÉCA Quai de Paludate, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Belcier Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « j.roine@lamanufacture-cdcn.org »}] [{« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/accompagner-les-publics-dans-la-danse-faire-pros-formation-mar-24-mars-2026-bordeaux/?portfolioCats=18 »}, {« link »: « https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/voir-the-dog-days-are-over-2-0-jan-martens-grip-mar-24-sam-25-mars-2026-tnba-bordeaux/?portfolioCats=38 »}, {« link »: « mailto:j.roine@lamanufacture-cdcn.org »}]

Il s’agit d’explorer le lien entre la culture et le social et plus précisément pour encourager la mise en place d’actions en lien avec la danse. formation pros

©DR