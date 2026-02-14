Formation Agroecologie Permaculture Versailles, potager du roi, Versailles

Formation Agroecologie Permaculture Versailles 20 mars – 22 mai, certains vendredis potager du roi Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-20T09:00:00+01:00 – 2026-03-20T17:00:00+01:00

Fin : 2026-05-22T09:00:00+02:00 – 2026-05-22T17:00:00+02:00

Sur une journée de 9h à 17 h ,venez découvrir l’Agroécologie la Permaculture à Versailles !

Découverte et Initiation Agroécologie Permaculture à Versailles , Certifiée Qualiopi pour les Actions de Formation :

Histoire , Principes, Bases pour comprendre comment fonctionne un sol vivant et comment il nourrit les plantes (élément clé en Agroécologie ) , comment limiter l’érosion des sols (cultiver sans labourer, couverture des sols et paillis), comment limiter les intrants chimiques (préférer les engrais verts, le compost et l’action naturelle des animaux), favoriser la présence des arbres , haies , fleurs , mares , comprendre le principe de rotation des cultures, des associations bénéfiques de plantes et les bases des techniques de soin des plantes par les plantes.

Cette formation est accessible à tous à partir de 16 ans ( finançable OPCO, VIVEA , Pole Emploi) ,

particulièrement pour :

Jardinier débutant ou expérimenté, agriculteurs en projet de conversion en Agroécologie, futurs porteurs de projets dans le domaine de l’Agroécologie, personnes intervenants dans le domaine de l’environnement ou du développement durable, paysagistes, enseignants, étudiants, etc…qui souhaitent comprendre les fondements et les techniques de culture en Agroécologie .

Une partie théorique en salle , une partie pratique dans le potager cultivé en Agroécologie.

Prochaines dates :

La formation se déroule sur une journée.

Au Potager du Roi à Versailles :

vendredi 20 mars 2026

Au Tiers Lieu de l’Ermitage à Versailles

vendredi 27 mars 2026 ou

Vendredi 22 mai 2026

Informations et Inscriptions sur www.laperma.fr

potager du roi 10 rue du Marechal Joffre , 78000 versailles Versailles 78000 Saint-Louis Yvelines Île-de-France

