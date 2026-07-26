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Formation « Mieux orienter vers l’offre sociale parisienne : mon rôle en tant que bénévole »

jeudi 19 novembre 2026

Formation « Mieux orienter vers l’offre sociale parisienne : mon rôle en tant que bénévole »

Informations pratiques

Début
jeudi 19 novembre 2026
Fin
jeudi 19 novembre 2026
Département
Paris
Tarif
<p>Inscrivez-vous en complétant le formulaire</p>

Cette formation, construite et animée par des agent·es de la Direction des Solidarités de la Ville de Paris, vous propose de :

  • vous guider et vous outiller dans vos missions sur le terrain ;
  • vous partager les informations essentielles sur les dispositifs de l’action sociale à Paris que vous pouvez transmettre aux personnes accompagnées
  • clarifier votre rôle en tant que bénévole dans cette mission de première orientation, aux côtés des professionnel·les

Et bien sûr, répondre à toutes vos questions !

Cette formation est adaptée aux bénévoles déjà engagé·es dans des
missions de solidarité. Si vous n’êtes pas encore bénévole et que vous
souhaitez vous lancer, nous vous recommandons dans un premier temps de
plutôt de vous inscrire à une session du « BA-Ba de la lutte contre
l’exclusion » (calendrier des formations)

Vous êtes bénévole et vous souhaitez en savoir plus sur le fonctionnement de l’offre sociale parisienne pour mieux orienter les personnes que vous rencontrez sur le terrain ? Cette formation est faite pour vous !
Le jeudi 19 novembre 2026
de 18h30 à 20h30
gratuit

Inscrivez-vous en complétant le formulaire

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-19T19:30:00+01:00
fin : 2026-11-19T21:30:00+01:00
Date(s) : 2026-11-19T18:30:00+02:00_2026-11-19T20:30:00+02:00

 


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