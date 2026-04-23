Formation mieux percevoir l’au-delà – Créancey Maison de thérapeutes les ailes du moulin Créancey
Formation mieux percevoir l’au-delà – Créancey Maison de thérapeutes les ailes du moulin Créancey mercredi 1 juillet 2026.
Créancey
Formation mieux percevoir l’au-delà – Créancey
Maison de thérapeutes les ailes du moulin 5 Rue du Moulin Créancey Côte-d’Or
Tarif : 130 – 130 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 09:00:00
fin : 2026-07-01 17:30:00
Date(s) :
2026-07-01
Formation mieux percevoir l’au-delà – Créancey
Qu’y a-t-il dans le monde invisible ?
Nous aborderons les ressentis de présence, la vie après la mort, le passage d’âmes, les rêves prémonitoires, la médiumnité, la voyance et l’intuition .
Maison de thérapeutes les ailes du moulin 5 Rue du Moulin Créancey 21320 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté
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English : Formation mieux percevoir l’au-delà – Créancey
L’événement Formation mieux percevoir l’au-delà – Créancey Créancey a été mis à jour le 2026-04-23 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)