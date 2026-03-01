Formes ouvertes : Programme associé, Institut suédois,
Formes ouvertes : Programme associé 5 – 19 mars Institut suédois Paris
Entrée libre / Inscription obligatoire à l’Atelier créatif pour les personnes souhaitant participer à la Manifestation (08.03.2026).
Début : 2026-03-05T19:00:00+01:00 – 2026-03-05T20:00:00+01:00
Fin : 2026-03-19T19:00:00+01:00 – 2026-03-19T21:00:00+01:00
05.03.2026 / Visite commentée de l’exposition
avec l’artiste Jacob Dahlgren et l’historien de l’art Håkan Nilsson, membre de la Fondation Olle Bærtling
en anglais
08.03.2026 / Manifestation 08.03.2026
dans les rues de Paris
avec l’artiste Jacob Dahlgren – départ de l’Institut suédois
précédée, pour les personnes souhaitant activement participer à la performance, d’un atelier créatif, au choix :
06.03.2026 / 10:00 – 12:00
07.03.2026 / 14:00 – 16:00
19.03.2026 / À l’œuvre
Håkan Hardenberger, trompettiste, répond en musique à l’exposition
09.04.2026 / Conversation : Abstractions en marge
avec les artistes Nassim Azarzar, Ulla von Brandenburg, Seulgi Lee et Bella Rune
modérée par Marjolaine Lévy, commissaire de l’exposition
en français
21.05.2026 / À l’œuvre
Lisa Nordström, compositrice et interprète, répond en musique à l’exposition
18.06.2026 / Visite commentée de l’exposition
avec Marion Alluchon et Marjolaine Lévy, commissaires de l’exposition
en français
Tout au long de la durée de l’exposition / Visites quotidiennes proposées par les médiateur·rices
Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris
Comme toujours à l'Institut suédois, l'exposition est le point de départ d'un riche programme pluridisciplinaire.