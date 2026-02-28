Formes ouvertes : Visite commentée

Jacob Dahlgren est né en 1970 à Stockholm, où il vit et travaille toujours. Diplômé de Kungliga Konsthögskolan, l’école royale des beaux-arts de Stockholm, il est fasciné par les objets banals qui nous entourent. Les utilisant comme matière première de ses œuvres, il élabore, suivant une pratique pluridisciplinaire comprenant sculptures, installations souvent interactives, et performances participatives, une abstraction sans prétention, étroitement liée à notre quotidien. De la Setouchi Triennale au Japon au MoMA PS1 de New York, en passant par le Pavillon nordique de la Biennale de Venise, ses œuvres ont été exposées sur les plus grandes scènes de l’art contemporain et figurent dans de nombreuses collections de renom : Moderna Museet à Stockholm, Daimler Art Collection à Berlin, Kiasma à Helsinki.

Håkan Nilsson est professeur en histoire de l’art à l’université Södertörn et membre de la Fondation Olle Bærtling, qui a pour mission de conserver et gérer l’héritage artistique de Olle Bærtling, promouvoir l’art constructif dans l’esprit de Bærtling et soutenir la formation artistique. Les recherches de Nilsson portent principalement sur le modernisme d’après-guerre, l’art public et l’environnement bâti. Il a auparavant été professeur d’histoire et de théorie de l’art à Konstfack, l’école des métiers d’arts et de design de Stockholm. Depuis 1997, il est critique d’art pour le quotidien Svenska Dagbladet. Il contribue également à des revues comme Baltic Worlds.

Informations pratiques

Entrée libre dans la limite des places disponibles

La visite commentée se déroulera en anglais

« Formes ouvertes » présente près de trente années de création du peintre et sculpteur Olle Bærtling (1911-1981), figure iconique de l’abstraction, en dialogue avec les œuvres de sept artistes internationaux·les. Parmi eux⸱elles, Jacob Dahlgren se prête au jeu d’une visite commentée de l’exposition avec l’historien de l’art Håkan Nilsson.

Le jeudi 05 mars 2026

de 19h00 à 20h00

gratuit Tout public.

