Fort de Seclin : Un musée vivant au cœur des fortifications, Fort de Seclin, Seclin

Fort de Seclin : Un musée vivant au cœur des fortifications 25 et 26 avril Fort de Seclin Nord

8 euros par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00

Fin : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00

À l’occasion de la Journée des Espaces Fortifiés, poussez les portes du Fort de Seclin pour une immersion totale. Ici, l’histoire ne se lit pas, elle se regarde de près.

Au-delà de l’architecture imposante du fort Séré de Rivières, vous découvrirez un musée privé exceptionnel. Nos guides vous feront découvrir :

Une collection rare de pièces d’artillerie et de véhicules d’époque.

Le quotidien des soldats à travers des objets authentiques et des mises en scène saisissantes.

L’évolution de la cavalerie et des techniques militaires du XIXe siècle à la Grande Guerre.

Une visite de 2h qui combine la grandeur du site naturel et la richesse d’un patrimoine mobilier unique.

Fort de Seclin Fort de Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « museum@fortseclin.com »}]

Bien plus qu’une muraille ! Découvrez l’une des plus riches collections de France sur la vie militaire et l’artillerie dans le cadre de l’impressionnant Fort de Seclin. Musée Artillerie

Fort de Seclin