Fort de Seclin : Un musée vivant au cœur des fortifications, Fort de Seclin, Seclin
Fort de Seclin : Un musée vivant au cœur des fortifications, Fort de Seclin, Seclin samedi 25 avril 2026.
Fort de Seclin : Un musée vivant au cœur des fortifications 25 et 26 avril Fort de Seclin Nord
8 euros par personne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-25T10:00:00+02:00 – 2026-04-25T12:00:00+02:00
Fin : 2026-04-26T14:30:00+02:00 – 2026-04-26T16:30:00+02:00
À l’occasion de la Journée des Espaces Fortifiés, poussez les portes du Fort de Seclin pour une immersion totale. Ici, l’histoire ne se lit pas, elle se regarde de près.
Au-delà de l’architecture imposante du fort Séré de Rivières, vous découvrirez un musée privé exceptionnel. Nos guides vous feront découvrir :
Une collection rare de pièces d’artillerie et de véhicules d’époque.
Le quotidien des soldats à travers des objets authentiques et des mises en scène saisissantes.
L’évolution de la cavalerie et des techniques militaires du XIXe siècle à la Grande Guerre.
Une visite de 2h qui combine la grandeur du site naturel et la richesse d’un patrimoine mobilier unique.
Fort de Seclin Fort de Seclin Seclin 59113 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « museum@fortseclin.com »}]
Bien plus qu’une muraille ! Découvrez l’une des plus riches collections de France sur la vie militaire et l’artillerie dans le cadre de l’impressionnant Fort de Seclin. Musée Artillerie
Fort de Seclin