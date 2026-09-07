Fort Villageois de Saint-Floret, Fort Villageois de Saint-Floret, Saint-Floret

Informations pratiques

Fort Villageois de Saint-Floret 15 et 16 octobre Fort Villageois de Saint-Floret Puy-de-Dôme

Limité à 28 personnes – Sur Inscription à l’adresse mail du CAUE : contact@caue63.com Merci de renseigner le niveau de la classe et les coordonnées de l’enseignant référent

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-15T09:00:00+02:00 – 2026-10-15T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-16T14:00:00+02:00 – 2026-10-16T16:00:00+02:00

Le CAUE du Puy-de-Dôme propose de faire découvrir le fort villageois de Saint-Floret (63) à des élèves de classes allant du CE2 à la 5ème.

La visite d’environ 2 h 00, sera commentée par un architecte ou un urbaniste du CAUE 63. Un livret illustré et ludique, comportant des questions, sera fourni à chaque jeune pour l’accompagner et l’aider à comprendre ce qui fait la particularité de ce lieu et des évolutions qu’il a subies. Les enseignants pourront également se servir du livret comme d’un tremplin pour développer certains thèmes.

Les objectifs pédagogiques sont principalement :

Apprendre à observer, développer sa curiosité.

Découvrir l’histoire d’un lieu et comprendre ses fonctions.

Découvrir l’architecture (en particulier celle du moyen-âge) et son évolution dans le temps.

Conforter ses connaissances en architecture : détails, matériaux, fonction, …

Comprendre son environnement : Notion de paysage, organisation du fort villageois…

À l’issue de la visite, une affiche A3 montrant le fort villageois de Saint-Floret sera remise à chaque jeune pour qu’il puisse témoigner de ses découvertes patrimoniales à la maison.

Vous pouvez vous pré-inscrire à cette visite en nous contactant au 04 73 42 21 20 ou par mail à contact@caue63.com

Fort Villageois de Saint-Floret 63320 Saint-Floret Saint-Floret 63320 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 42 21 20 http://www.caue63.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 73 42 21 20 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@caue63.com »}] [{« link »: « mailto:contact@caue63.com »}]

Le CAUE du Puy-de-Dôme propose de faire découvrir le fort villageois de Saint-Floret (63) à des élèves de classes allant du CE2 à la 5ème.

© Baptiste Carrat