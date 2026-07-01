Fortune !, Théâtre de l’Orangerie, Genève
mercredi 22 juillet 2026 · Théâtre de l'Orangerie · Genève
Informations pratiques
Fortune ! 22 juillet – 16 août Théâtre de l’Orangerie
Tarif normal : 20.-
AVS, AI, Chômage : 15.-
Professionnel : 15.-
Etudiant·es, – de 20 ans : 10.-
Membre groupement de seniors : 10.-
Carte 20ans20francs : 7.-
Enfant (- de 12 ans) : 5.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T11:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-16T17:00:00+02:00 – 2026-08-16T18:00:00+02:00
Deux divinités font une irruption inattendue dans le parc de la Grange. Et avec elles, leur fabuleuse roue de la Fortune ! Elles ont besoin de toi, public, pour la faire tourner et raconter les aventures d’un enfant à qui rien ne réussit…. Que faire quand les tuiles s’accumulent, quand le sort s’acharne et que la poisse colle aux basques ? Une histoire triste et drôle se crée peu à peu avec les éléments choisis sur le moment. Pour façonner le destin du personnage, il faudra, ensemble, lui donner un prénom, imaginer des détails de sa vie, chanter, voyager au rythme de la grande roue… À chaque obstacle, peut-être sera-t-il possible de trouver une issue ou de transformer la catastrophe ? Fortune ! est un conte musical qui fait de la place aux hasards et laisse les enfants décider du reste.
Un spectacle participatif qui rend chaque représentation unique !
Mise en scène: Charlotte Dumartheray
Jeu: Géraldine Dupla & Léonie Keller
Musique: Alexis Gfeller
Dramaturgie: Delphine Abrecht
Costumes et accessoires: Irène Schlatter
Maquillages & perruques: Katrin Zingg
Conception roue et constructions: Audrey Lecomte
Collaboration artistique: Manon Krüttli
Régie son: Cédric Simon
Coproduction: TO!-Théâtre de L’Orangerie
Production:Compagnie Les Minuscules
Soutiens: Avec le soutien du Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA), La Loterie Romande, une fondation privée genevoise, Fondation Ernst Göhner
Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/to-saison-2026-K1MR3NWGJT/events/1629421 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/
Théâtre – création de Charlotte Dumartheray
Clay Studio
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