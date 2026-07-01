Fortune !, Théâtre de l’Orangerie, Genève

Informations pratiques

Fortune ! 22 juillet – 16 août Théâtre de l’Orangerie

Tarif normal : 20.-

AVS, AI, Chômage : 15.-

Professionnel : 15.-

Etudiant·es, – de 20 ans : 10.-

Membre groupement de seniors : 10.-

Carte 20ans20francs : 7.-

Enfant (- de 12 ans) : 5.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-22T11:00:00+02:00 – 2026-07-22T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-16T17:00:00+02:00 – 2026-08-16T18:00:00+02:00

Deux divinités font une irruption inattendue dans le parc de la Grange. Et avec elles, leur fabuleuse roue de la Fortune ! Elles ont besoin de toi, public, pour la faire tourner et raconter les aventures d’un enfant à qui rien ne réussit…. Que faire quand les tuiles s’accumulent, quand le sort s’acharne et que la poisse colle aux basques ? Une histoire triste et drôle se crée peu à peu avec les éléments choisis sur le moment. Pour façonner le destin du personnage, il faudra, ensemble, lui donner un prénom, imaginer des détails de sa vie, chanter, voyager au rythme de la grande roue… À chaque obstacle, peut-être sera-t-il possible de trouver une issue ou de transformer la catastrophe ? Fortune ! est un conte musical qui fait de la place aux hasards et laisse les enfants décider du reste.

Un spectacle participatif qui rend chaque représentation unique !

Mise en scène: Charlotte Dumartheray

Jeu: Géraldine Dupla & Léonie Keller

Musique: Alexis Gfeller

Dramaturgie: Delphine Abrecht

Costumes et accessoires: Irène Schlatter

Maquillages & perruques: Katrin Zingg

Conception roue et constructions: Audrey Lecomte

Collaboration artistique: Manon Krüttli

Régie son: Cédric Simon

Coproduction: TO!-Théâtre de L’Orangerie

Production:Compagnie Les Minuscules

Soutiens: Avec le soutien du Fonds culturel de la Société Suisse des Auteurs (SSA), La Loterie Romande, une fondation privée genevoise, Fondation Ernst Göhner

Théâtre de l’Orangerie Quai Gustave-ADOR 66, 1207 Genève Genève 1208 http://www.theatreorangerie.ch [{« type »: « link », « value »: « https://infomaniak.events/fr-ch/shop/to-saison-2026-K1MR3NWGJT/events/1629421 »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/theatres/theatre-lorangerie/

Théâtre – création de Charlotte Dumartheray

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