Initiation à la Samba di Gafiera, La Canopée, Genève
Initiation à la Samba di Gafiera, La Canopée, Genève mercredi 22 juillet 2026.
Initiation à la Samba di Gafiera Mercredi 22 juillet, 19h00 La Canopée
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-22T19:00:00+02:00 – 2026-07-22T20:00:00+02:00
Fin : 2026-07-22T19:00:00+02:00 – 2026-07-22T20:00:00+02:00
Connaissez-vous la Samba Di Gafiera? Il s’agit d’une danse de couple, sur différents rythmes musicaux de samba brésilienne.
Pour la découvrir, rendez-vous sur la scène de la Canopée, transformée en une vaste piste de danse, pour vous initier gratuitement au Forró avec BeYou Dance!
Un riche programme durant tout l’été
Cette activité est proposée dans le cadre des animations estivales de la Canopée.
Ce lieu de détente au bord de l’eau, situé sur le Quai Gustave-Ador, accueille le public du 29 mai au 16 août 2026, avec des soirées dansantes, des cours de sport, des plateaux d’humour et plein d’autres surprises!
Découvrez tout le programme sur la page L’été à la Canopée
La Canopée Genève Genève 1207 Les Eaux-Vives Genève [{« link »: « https://www.geneve.ch/faire-geneve/faire-geneve-saisons/ete-geneve/ete-canopee »}]
Profitez de la vue sur le Léman pour vous initier gratuitement à cette danse brésilienne à la Canopée.
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