FORUM ALTERNANCE, Salle du Conseil Municipal, Villejuif

FORUM ALTERNANCE Jeudi 23 avril, 14h00 Salle du Conseil Municipal Val-de-Marne

Entrée Libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-23T14:00:00+02:00 – 2026-04-23T18:00:00+02:00

Porté par la Maison des Initiatives, de l’Insertion et de l’Emploi (M2IE) et le SIJ de Villejuif, rendez-vous jeudi 23 avril 2026, de 14h à 18h à la Salle du Conseil Municipal, 1 Esplanade Pierre-Yves Cosnier de Villejuif.

Seront présents une dizaine de partenaires (organismes de formation, entreprises) qui proposeront des offres en Alternance dans divers Métiers.

Salle du Conseil Municipal 1 Esplanade Pierre-Yves Cosnier 94800Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « m2ie@villejuif.fr »}]

Rendez-vous emploi avec les partenaires de l’Alternance