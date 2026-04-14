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Cyclo découverte et familiale 2026, Maison des sports, Villejuif

Cyclo découverte et familiale 2026, Maison des sports, Villejuif samedi 16 mai 2026.

Lieu : Maison des sports

Adresse : 44 avenue KARL MARX 94800 VILLEJUIF

Ville : 94800 Villejuif

Département : Val-de-Marne

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Cyclo découverte et familiale 2026 Samedi 16 mai, 13h30 Maison des sports Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T16:30:00+02:00

Balade vélo ouverte à tous, 23 km, encadrée par des cyclistes de l’USV cyclotourisme. Mineurs admis si accompagnés par un adulte responsable Participation gratuite, collation offerte. Port du casque vivement conseillé, obligatoire pour les enfants. Inscriptions sur place. Contact : usvcyclo1@gmail.com

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Balade à vélo gratuite, encadrée, ouverte à tous