Cyclo découverte et familiale 2026, Maison des sports, Villejuif

Cyclo découverte et familiale 2026 Samedi 16 mai, 13h30 Maison des sports Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T16:30:00+02:00

Fin : 2026-05-16T13:30:00+02:00 – 2026-05-16T16:30:00+02:00

Balade vélo ouverte à tous, 23 km, encadrée par des cyclistes de l’USV cyclotourisme. Mineurs admis si accompagnés par un adulte responsable Participation gratuite, collation offerte. Port du casque vivement conseillé, obligatoire pour les enfants. Inscriptions sur place. Contact : usvcyclo1@gmail.com

Maison des sports 44 avenue KARL MARX 94800 VILLEJUIF Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « usvcyclo1@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:usvcyclo1@gmail.com »}]

Balade à vélo gratuite, encadrée, ouverte à tous