Histoires d’amour à la Micro-Folie Maison pour Tous Jules Vallès Villejuif
Histoires d’amour à la Micro-Folie Maison pour Tous Jules Vallès Villejuif samedi 6 juin 2026.
- Exposition l’Amour sous toutes les formes
La Micro-folie de Villejuif, habillée
spécialement par des créations conçues lors d’ateliers participatifs dans le
fablab avec les villejuifois, vous accueille pour cette édition Nuit blanche
dédiée à l’amour.
- Une exposition du musée numérique sur le thème de
l’amour
Des œuvres issues des collections du musée de la
Micro-folie, seront à découvrir toute la soirée.
- Un Atelier Mail art : Ecrire l’amour, animé par
Diane Lombardo
Créez
votre propre Enveloppe ou Lettre d’Amour à l’aide d’encres, de porte-plumes et
de nombreux éléments décoratifs, vous pourrez écrire, illustrer et
personnaliser de manière créative votre message, adressé au destinataire de
votre choix
Les Enveloppes et Lettres réalisées pourront être
exposées autour du Banc de l’Amour pendant la Nuit Blanche, avant d’être
récupérées par leurs auteurs la semaine suivante.
La Micro-Folie propose trois actions sur l’Amour : une exposition des productions du fablab ; une exposition du Musée numérique et un atelier Mail-Art
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 23h30
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00
Maison pour Tous Jules Vallès 61 rue Pasteur 94800 Villejuif
https://www.villejuif.fr https://www.facebook.com/VilleVillejuif https://www.facebook.com/VilleVillejuif
Afficher la carte du lieu Maison pour Tous Jules Vallès et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Villejuif (Paris)
- Cyclo découverte et familiale 2026, Maison des sports, Villejuif 16 mai 2026
- Projection d’Un homme et une femme de Claude Lelouch Ecole Municipale des Beaux-Arts Villejuif 6 juin 2026
- Immersion dans l’univers de Claude Lelouch Ecole Municipale des Beaux-Arts Villejuif 6 juin 2026
- Masterclass & scènes improvisées de Claude Lelouch Ecole Municipale des Beaux-Arts Villejuif 6 juin 2026
- Dancefloor de l’amour Disco 2Chevo Place Oscar Niemeyer Villejuif 6 juin 2026