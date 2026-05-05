Histoires d’amour à la Micro-Folie Maison pour Tous Jules Vallès Villejuif

Micro-Folie La Villette Villejuif ; Crédits : La Villette

Exposition l’Amour sous toutes les formes

La Micro-folie de Villejuif, habillée

spécialement par des créations conçues lors d’ateliers participatifs dans le

fablab avec les villejuifois, vous accueille pour cette édition Nuit blanche

dédiée à l’amour.

Une exposition du musée numérique sur le thème de

l’amour

Des œuvres issues des collections du musée de la

Micro-folie, seront à découvrir toute la soirée.

Un Atelier Mail art : Ecrire l’amour, animé par

Diane Lombardo

Créez

votre propre Enveloppe ou Lettre d’Amour à l’aide d’encres, de porte-plumes et

de nombreux éléments décoratifs, vous pourrez écrire, illustrer et

personnaliser de manière créative votre message, adressé au destinataire de

votre choix

Les Enveloppes et Lettres réalisées pourront être

exposées autour du Banc de l’Amour pendant la Nuit Blanche, avant d’être

récupérées par leurs auteurs la semaine suivante.

La Micro-Folie propose trois actions sur l’Amour : une exposition des productions du fablab ; une exposition du Musée numérique et un atelier Mail-Art

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 23h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:30:00+02:00

Maison pour Tous Jules Vallès 61 rue Pasteur 94800 Villejuif

https://www.villejuif.fr https://www.facebook.com/VilleVillejuif https://www.facebook.com/VilleVillejuif



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