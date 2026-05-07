Immersion dans l’univers de Claude Lelouch Ecole Municipale des Beaux-Arts Villejuif

Devant l’entrée des Beaux-Arts, la Ford Mustang 184 emblématique du film Un homme et une femme accueille les visiteurs : symbole de la philosophie du

cinéaste, la vitesse comme langage du désir, le mouvement comme seule façon

d’aimer.

C’était

un rendez-vous (1976) — La philosophie à l’état pur

Neuf minutes. Un seul plan-séquence. Paris au petit matin du 15 août

1976, encore endormie et déserte. Une voiture traverse la ville à une vitesse

folle — feux rouges grillés, sens interdits ignorés, pigeons envolés en

catastrophe place du Tertre. Et au bout du voyage, sur la butte Montmartre : le

rendez-vous avec une femme.

Ce court-métrage est peut-être l’œuvre où la philosophie

de Lelouch se révèle dans sa forme la plus pure. Pas de dialogue. Pas de récit.

Seulement un moteur qui rugit, une ville traversée comme une déclaration

d’amour, et la certitude que quelqu’un vous attend. Aucun trucage — il faut

arriver à temps avec les 300 mètres de bobines disponibles. Le film est une

équation en images : le moteur pulse, l’action démontre, l’amour récompense.

L’amour qui fait perdre la tête, au mépris du code de la route. Celui qui est

pressé d’aimer n’est pas sujet à l’accident. Claude Lelouch, à propos de C’était un rendez-vous

Le

Boléro — Les Uns et les Autres (1981) — La synthèse absolue

Dans Les Uns et les Autres, Lelouch filme quatre familles

— russe, française, allemande, américaine — sur trois générations, de

l’entre-deux-guerres aux années 1980. Toutes sont unies par un seul fil

conducteur : l’amour de la musique et de la danse.

Le film tout entier n’existe que pour rendre possible sa

scène finale : dix-neuf minutes du Boléro de Ravel, chorégraphié par Maurice

Béjart, dansé par Jorge Donn sur le parvis du Trocadéro devant deux mille

spectateurs. Une mélodie unique, répétée à l’infini, qui monte inexorablement —

comme il n’y a qu’une seule histoire humaine, rejouée de génération en

génération avec la même urgence

amoureuse.

J’ai écouté mon film avant de le voir, et j’ai réalisé l’importance du Boléro.

Il allait être au cœur du dispositif, puisque c’est le cœur de l’humanité qui

bat dans le film. Claude Lelouch,

Jorge Donn n’était pas un grand technicien de la danse.

Mais il avait mieux : une présence absolue, une authenticité qui traversait

l’écran. Exactement le « parfum de vérité » que Lelouch traque depuis toujours.

Le Boléro présenté est un second montage de Claude

Lelouch réalisé pour le film D’un Film à l’autre (2011).

Installation

— La Sincérité des regards

Le dernier espace de cette immersion est consacré aux

regards. Sur plusieurs écrans simultanés, des fragments de l’œuvre de Lelouch

capturent ces secondes où un acteur cesse de jouer et communique quelque chose

de vrai. C’est cela, le « parfum de vérité » : ce moment insaisissable où la

frontière entre fiction et vie disparaît.

Pour obtenir ces éclairs d’authenticité, Lelouch emploie

des méthodes presque clandestines : donner le texte aux acteurs le matin pour

le jouer l’après-midi, filmer sans prévenir, tourner en une seule prise dans

des lieux réels. La surprise crée la vérité. Le mouvement libère l’émotion.

Il y a une fréquence

radio entre les gens qui s’aiment. Mon rôle est de brancher ma caméra sur cette

fréquence-là. Claude Lelouch,

Écran

interactif bandes-annonces – 60 ans d’amour du cinéma, 51 films !

Les bandes

annonces sont des films à part entière dans le cinéma de Claude Lelouch. Chacun

peut choisir la ou les bandes annonces qu’il souhaite voir. Chaque film

représente un amour particulier

Un ensemble d’installations inédites et de projections permet de comprendre comment le cinéaste filme l’amour en train de se faire : liens entre vitesse et désir – entre le Boléro de Ravel et coeur de l’humanité – la sincérité des regards et les parfums de vérité, le tout accompagné par la présence sonore et visuelle de Claude Lelouch. L’une des 4 expériences sur l’Amour en mouvement de Claude Lelouch à l’Ecole Municipale des Beaux-Arts

Le samedi 06 juin 2026

de 16h00 à 01h00

gratuit Tout public. A partir de 3 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T19:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T16:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Ecole Municipale des Beaux-Arts 56 avenue de Paris 94800 Villejuif

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