Projection d’Un homme et une femme de Claude Lelouch Ecole Municipale des Beaux-Arts Villejuif
Projection d’Un homme et une femme de Claude Lelouch Ecole Municipale des Beaux-Arts Villejuif vendredi 5 juin 2026.
Un
film né de l’urgence et du mouvement
En 1966, Claude Lelouch désespéré après plusieurs échecs
cinématographiques prend sa voiture de nuit depuis Paris. La route le mène à
Deauville. Au petit matin, il aperçoit une femme marchant sur la plage avec son
enfant — l’idée de scénario surgit. C’est ainsi que naît son 7ème long-métrage,
désormais l’un des films d’amour les plus célébrés de l’histoire du cinéma.
Palme d’or à Cannes, Oscar du meilleur film étranger, 39
récompenses internationales : Un homme et une femme incarne toute la
philosophie de Lelouch — filmer l’amour en train de se faire, attraper le «
parfum de vérité » avant que la réalité ne disparaisse.
Des
conditions de tournage uniques – les secrets d’un miracle
Budget minimal, équipe réduite. Lelouch tient lui-même la caméra — comme il le fera pour
tous ses films. Les contraintes budgétaires deviennent des signatures
artistiques : extérieurs en couleur, intérieurs en noir et blanc.
Des acteurs sans texte, l’émotion vraie. Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant ne connaissent pas
leurs répliques à l’avance. La scène finale, gare Saint-Lazare, est tournée
sans autorisation en une seule prise. Anouk Aimée ignore que Trintignant
l’attend sur le quai — son étonnement est authentique et devient la fin du
film.
Le danger comme vérité. Pour les scènes de rallye, Lelouch embarque Trintignant
dans la vraie compétition du Monte-Carlo, sans assurance, caméra dans la
voiture. Le danger est réel.
Je fonce, je découvre.
La
musique avant l’image
Le célèbre « ba da ba da ba » de Nicole Croisille est
découvert dans un piano-bar de Saint-Germain-des-Prés. La musique de Francis
Lai est composée avant la fin du tournage, écoutée en voiture par le
compositeur lui-même jusqu’à ce que les images lui viennent. Chez Lelouch, la
musique précède toujours l’image — parce qu’elle parle d’abord au cœur.
Une
exposition hommage et immersive (samedi 6 juin)
Au-delà de la projection, un espace d’exposition lui est
consacré : objets de tournage, vidéos d’archives et l’une des caméras du film
sont présentés au public. Une plongée dans les coulisses d’un chef-d’œuvre fait
avec presque rien, sinon l’audace d’aimer.
A l’occasion des 60 ans de ce film mythique aux 39 récompenses dont la Palme d’or et 2 Oscar, la projection célèbre l’ouverture de l’évènement en 4 expériences consacrées à Claude Lelouch : L’Amour en mouvement
Le vendredi 05 juin 2026
de 20h30 à 22h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-05T23:30:00+02:00
fin : 2026-06-06T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-05T20:30:00+02:00_2026-06-05T22:30:00+02:00
Ecole Municipale des Beaux-Arts 56 avenue de Paris 94800 Villejuif
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