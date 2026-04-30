Projection d’Un homme et une femme de Claude Lelouch Ecole Municipale des Beaux-Arts Villejuif

Un

film né de l’urgence et du mouvement

En 1966, Claude Lelouch désespéré après plusieurs échecs

cinématographiques prend sa voiture de nuit depuis Paris. La route le mène à

Deauville. Au petit matin, il aperçoit une femme marchant sur la plage avec son

enfant — l’idée de scénario surgit. C’est ainsi que naît son 7ème long-métrage,

désormais l’un des films d’amour les plus célébrés de l’histoire du cinéma.

Palme d’or à Cannes, Oscar du meilleur film étranger, 39

récompenses internationales : Un homme et une femme incarne toute la

philosophie de Lelouch — filmer l’amour en train de se faire, attraper le «

parfum de vérité » avant que la réalité ne disparaisse.

Des

conditions de tournage uniques – les secrets d’un miracle

Budget minimal, équipe réduite. Lelouch tient lui-même la caméra — comme il le fera pour

tous ses films. Les contraintes budgétaires deviennent des signatures

artistiques : extérieurs en couleur, intérieurs en noir et blanc.

Des acteurs sans texte, l’émotion vraie. Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant ne connaissent pas

leurs répliques à l’avance. La scène finale, gare Saint-Lazare, est tournée

sans autorisation en une seule prise. Anouk Aimée ignore que Trintignant

l’attend sur le quai — son étonnement est authentique et devient la fin du

film.

Le danger comme vérité. Pour les scènes de rallye, Lelouch embarque Trintignant

dans la vraie compétition du Monte-Carlo, sans assurance, caméra dans la

voiture. Le danger est réel.

Je fonce, je découvre. Claude Lelouch,

La

musique avant l’image

Le célèbre « ba da ba da ba » de Nicole Croisille est

découvert dans un piano-bar de Saint-Germain-des-Prés. La musique de Francis

Lai est composée avant la fin du tournage, écoutée en voiture par le

compositeur lui-même jusqu’à ce que les images lui viennent. Chez Lelouch, la

musique précède toujours l’image — parce qu’elle parle d’abord au cœur.

Une

exposition hommage et immersive (samedi 6 juin)

Au-delà de la projection, un espace d’exposition lui est

consacré : objets de tournage, vidéos d’archives et l’une des caméras du film

sont présentés au public. Une plongée dans les coulisses d’un chef-d’œuvre fait

avec presque rien, sinon l’audace d’aimer.

affiche originale un homme et une femme ; Crédits : Les Films 13

A l’occasion des 60 ans de ce film mythique aux 39 récompenses dont la Palme d’or et 2 Oscar, la projection célèbre l’ouverture de l’évènement en 4 expériences consacrées à Claude Lelouch : L’Amour en mouvement

Le vendredi 05 juin 2026

de 20h30 à 22h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-05T23:30:00+02:00

fin : 2026-06-06T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-05T20:30:00+02:00_2026-06-05T22:30:00+02:00

Ecole Municipale des Beaux-Arts 56 avenue de Paris 94800 Villejuif

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