Atelier Fanzine Pulp Nord Villejuif
Atelier Fanzine Pulp Nord Villejuif samedi 6 juin 2026.
La musique, la danse, l’amour… autant de sujets qui méritent
d’être partagés entre passionnés. Guidé par l’artiste OLEK DO, découvrez
l’univers du fanzine. Dessins, collages, photos… osez la couleur et repartez
avec votre création.
OLEK DO
Directeur artistique spécialisé en design
éditorial & graphique, il crée des identités visuelles uniques et
percutantes, avec un goût prononcé pour l’utilisation des couleurs et de la
typographie. Olek Do évolue dans le monde du drag en tant qu’artiste.
Création de fanzine avec le directeur artistique Olek Do
Le samedi 06 juin 2026
de 19h30 à 22h30
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T22:30:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:30:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00
Pulp Nord 61 rue Pasteur 94800 Villejuif
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