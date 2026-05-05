Atelier Fanzine Pulp Nord Villejuif

La musique, la danse, l’amour… autant de sujets qui méritent

d’être partagés entre passionnés. Guidé par l’artiste OLEK DO, découvrez

l’univers du fanzine. Dessins, collages, photos… osez la couleur et repartez

avec votre création.

OLEK DO

Directeur artistique spécialisé en design

éditorial & graphique, il crée des identités visuelles uniques et

percutantes, avec un goût prononcé pour l’utilisation des couleurs et de la

typographie. Olek Do évolue dans le monde du drag en tant qu’artiste.

Création de fanzine avec le directeur artistique Olek Do

Le samedi 06 juin 2026

de 19h30 à 22h30

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-06-07T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:30:00+02:00_2026-06-06T22:30:00+02:00

Pulp Nord 61 rue Pasteur 94800 Villejuif

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