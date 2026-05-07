Masterclass & scènes improvisées de Claude Lelouch Ecole Municipale des Beaux-Arts Villejuif

Une

conversation sans filet

Claude Lelouch animera une masterclass exceptionnelle en

compagnie de Jean Ollié-Laprune et Yves Allion, co-auteurs de son livre Le

Cinéma, c’est mieux que la vie. Dans l’esprit même de son cinéma — sans

script préparé, sans formules définitives —, il partage sa méthode, son rapport

aux acteurs, la naissance de ses films, le rôle fondamental de la musique, et

la traque permanente du « parfum de vérité ».

Seuls les gens qui agissent existent. Claude Lelouch,

Rien

n’est écrit à l’avance

Au cœur de la masterclass, Lelouch développe sa

conviction la plus profonde : dans la vie comme au cinéma, rien n’est écrit à

l’avance. On ne connaît jamais la fin. Le scénario n’est pas une carte routière

— c’est tout au plus un point de départ. Ce qui compte, c’est ce qui arrive en

chemin : l’acteur qui dit une réplique de travers et révèle quelque chose de

plus vrai que le texte prévu, la lumière qui change au dernier moment, le

passant qui entre dans le cadre sans y avoir été invité.

Ces accidents, ces déraillements du réel — Lelouch ne les

combat pas. Il les attend. Il les espère. Il les considère comme des cadeaux.

Créer

ensemble et créer en direct : les scènes improvisées

La masterclass se déroule en deux temps. Dans un premier

temps, Lelouch raconte ses figures libres — ces moments où il abandonne le

scénario parce que la vie lui offre quelque chose de plus beau que ce qu’il

avait prévu.

Dans un second temps, il invite le public et des invités

surprises à entrer dans la danse. Avec des volontaires choisis dans la salle,

il improvise de petites scènes d’amour selon sa méthode : pas de texte appris,

pas de répétition, pas de mise en scène préparée. Un canevas, une émotion à

atteindre, et la caméra qui tourne.

Je traite mes acteurs comme la vie me traite : avec des surprises, des

informations incomplètes, et la certitude que l’essentiel se passera dans

l’instant. Claude Lelouch,

Une

archive vivante

Ces scènes improvisées seront filmées. Certaines, si

elles contiennent ce parfum de vérité que Lelouch reconnaît au premier coup

d’œil, pourront rejoindre l’archive vivante de l’exposition. Le public ne sera

plus seulement spectateur — il deviendra, le temps d’une nuit blanche, acteur

d’une histoire d’amour à la Lelouch. Une histoire dont personne, pas même lui,

ne connaît la fin à l’avance.

L’ensemble de la masterclass sera retransmis en

direct sur la plateforme YouTube de la ville et

enregistré pour être diffusé dans l’école toute la soirée.

Une

séance de dédicaces

A l’issue de l’expérience interactive, une séance de

dédicace est organisée par la Librairie Points Communs avec Claude Lelouch, Jean

Ollié-Laprune et Yves Allion pour le livre Le Cinéma c’est mieux que la vie.

L’évènement interactif et créatif avec Claude Lelouch, est l’une des 4 expériences consacrées à l’Ecole Municipale des Beaux-Arts pour Claude Lelouch : L’Amour en mouvement. Cet évènement sera retransmis en direct sur Youtube

Le samedi 06 juin 2026

de 17h00 à 18h30

gratuit Tout public. A partir de 10 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T20:00:00+02:00

fin : 2026-06-06T21:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T17:00:00+02:00_2026-06-06T18:30:00+02:00

Ecole Municipale des Beaux-Arts 56 avenue de Paris 94800 Villejuif

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