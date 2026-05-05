Dancefloor de l’amour Disco 2Chevo Place Oscar Niemeyer Villejuif

Disco 2 Chevo et TV Store forment un duo créatif spécialisé dans la création d’expériences musicales et visuelles immersives. Autour d’une Citroën 2CV transformée en DJ booth et de scénographies vidéo originales mêlant écrans et lumières, ils proposent des performances uniques pour mariages, festivals et événements publics ou privés. Leur univers mêle esthétique rétro, culture disco et création audiovisuelle pour transformer chaque événement en véritable spectacle.

Pour en savoir plus sur Disco 2Chevo :

@disco2chevo@tvstore

une Citroën 2CV transformée en DJ booth rétro futuriste, pour une scène qui fusionne musique, vidéo et animations.

Le samedi 06 juin 2026

de 18h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T21:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Place Oscar Niemeyer Place Oscar Niemeyer 94800 Villejuif

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