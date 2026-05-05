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Dancefloor de l’amour Disco 2Chevo Place Oscar Niemeyer Villejuif

Dancefloor de l’amour Disco 2Chevo Place Oscar Niemeyer Villejuif

Dancefloor de l’amour Disco 2Chevo Place Oscar Niemeyer Villejuif samedi 6 juin 2026.

Lieu : Place Oscar Niemeyer

Adresse : Place Oscar Niemeyer

Ville : 94800 Villejuif

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Disco 2 Chevo et TV Store forment un duo créatif spécialisé dans la création d’expériences musicales et visuelles immersives. Autour d’une Citroën 2CV transformée en DJ booth et de scénographies vidéo originales mêlant écrans et lumières, ils proposent des performances uniques pour mariages, festivals et événements publics ou privés. Leur univers mêle esthétique rétro, culture disco et création audiovisuelle pour transformer chaque événement en véritable spectacle.

Pour en savoir plus sur Disco 2Chevo :

@disco2chevo@tvstore

une Citroën 2CV transformée en DJ booth rétro futuriste, pour une scène qui fusionne musique, vidéo et animations.
Le samedi 06 juin 2026
de 18h00 à 01h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T21:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T04:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T18:00:00+02:00_2026-06-06T01:00:00+02:00

Place Oscar Niemeyer Place Oscar Niemeyer  94800 Villejuif
https://www.villejuif.fr https://www.facebook.com/VilleVillejuif https://www.facebook.com/VilleVillejuif


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