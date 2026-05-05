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Fresque à colorier Pulp Nord Villejuif

Fresque à colorier Pulp Nord Villejuif

Fresque à colorier Pulp Nord Villejuif samedi 6 juin 2026.

Lieu : Pulp Nord

Adresse : 61 rue Pasteur

Ville : 94800 Villejuif

Département : Paris

Début : samedi 6 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Inspirée par la chanson « Nous les amoureux » de
Jean-Claude Pascal, l’illustratrice Rafaelle Fillastre compose une fresque sous
les yeux des visiteurs. Chacun est convié à apporter une touche de couleur pour
donner vie à ses dessins.

RAFAELLE FILLASTRE

Graphiste indépendante, motion designer, illustratrice et
animatrice 2D, elle a notamment participé à la conception d’éléments de
communication de la librairie féministe, lesbienne et LGBTQIA+ Violette and Co.

Fresque participative avec l’illustratrice Rafaelle Fillastre
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public. A partir de 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00

Pulp Nord 61 rue Pasteur  94800 Villejuif
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