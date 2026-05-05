Fresque à colorier Pulp Nord Villejuif
Fresque à colorier Pulp Nord Villejuif samedi 6 juin 2026.
Inspirée par la chanson « Nous les amoureux » de
Jean-Claude Pascal, l’illustratrice Rafaelle Fillastre compose une fresque sous
les yeux des visiteurs. Chacun est convié à apporter une touche de couleur pour
donner vie à ses dessins.
RAFAELLE FILLASTRE
Graphiste indépendante, motion designer, illustratrice et
animatrice 2D, elle a notamment participé à la conception d’éléments de
communication de la librairie féministe, lesbienne et LGBTQIA+ Violette and Co.
Fresque participative avec l’illustratrice Rafaelle Fillastre
Le samedi 06 juin 2026
de 20h00 à 22h00
gratuit Tout public. A partir de 5 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-06T23:00:00+02:00
fin : 2026-06-07T01:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T22:00:00+02:00
Pulp Nord 61 rue Pasteur 94800 Villejuif
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