Forum Bien Vieillir en Haute Gironde Saint-Laurent-d’Arce
Forum Bien Vieillir en Haute Gironde Saint-Laurent-d’Arce mardi 9 juin 2026.
Saint-Laurent-d’Arce
Forum Bien Vieillir en Haute Gironde
Salle des Fêtes Saint-Laurent-d’Arce Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 13:30:00
fin : 2026-06-09 17:30:00
Date(s) :
2026-06-09
Bien vieillir, bien être et intimité…
De 14h à 14h30 pièce de théâtre.
De 14h30 à 15h30 Conférence Et si on parlait d’intimité .
A partir de 15h30 Animations et échange sur les stands.
Stands bien être, stands accès aux droits, stands habitat et mobilité, stands vie locale.
A partir de 16h30 Temps convivial et musical, goûter offert. .
Salle des Fêtes Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 96 37
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English : Forum Bien Vieillir en Haute Gironde
L’événement Forum Bien Vieillir en Haute Gironde Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-05-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme