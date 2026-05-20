Saint-Laurent-d’Arce

Forum Bien Vieillir en Haute Gironde

Salle des Fêtes Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 13:30:00

fin : 2026-06-09 17:30:00

Date(s) :

2026-06-09

Bien vieillir, bien être et intimité…

De 14h à 14h30 pièce de théâtre.

De 14h30 à 15h30 Conférence Et si on parlait d’intimité .

A partir de 15h30 Animations et échange sur les stands.

Stands bien être, stands accès aux droits, stands habitat et mobilité, stands vie locale.

A partir de 16h30 Temps convivial et musical, goûter offert. .

Salle des Fêtes Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 96 37

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English : Forum Bien Vieillir en Haute Gironde

L’événement Forum Bien Vieillir en Haute Gironde Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-05-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme