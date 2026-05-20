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Forum Bien Vieillir en Haute Gironde Saint-Laurent-d’Arce

Forum Bien Vieillir en Haute Gironde Saint-Laurent-d’Arce

Forum Bien Vieillir en Haute Gironde Saint-Laurent-d’Arce mardi 9 juin 2026.

Adresse : Salle des Fêtes

Ville : 33240 Saint-Laurent-d'Arce

Département : Gironde

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 13:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Laurent-d’Arce

Forum Bien Vieillir en Haute Gironde

Salle des Fêtes Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 13:30:00
fin : 2026-06-09 17:30:00

Date(s) :
2026-06-09

Bien vieillir, bien être et intimité…
De 14h à 14h30 pièce de théâtre.
De 14h30 à 15h30 Conférence Et si on parlait d’intimité .
A partir de 15h30 Animations et échange sur les stands.
Stands bien être, stands accès aux droits, stands habitat et mobilité, stands vie locale.
A partir de 16h30 Temps convivial et musical, goûter offert.   .

Salle des Fêtes Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 43 96 37 

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English : Forum Bien Vieillir en Haute Gironde

L’événement Forum Bien Vieillir en Haute Gironde Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-05-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme

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