Forum commerce, communication, marketing QJ – Quartier Jeunes Paris mercredi 18 mars 2026.
Viens explorer les secteurs du commerce, communication et marketing !
Tu
te demandes quel métier choisir ? Tu es attiré par le commerce, la
communication ou le marketing, mais tu ne sais pas encore vers quelle
formation te diriger ?
Les secteurs du commerce, de la
communication et du marketing offrent de nombreuses opportunités, avec
une diversité de parcours possible. Le CIDJ décode les métiers et les
compétences de ces secteurs pour toi !
Au programme :
- Rencontres avec des professionnels :
échange avec des experts du secteur, découvre leur parcours et pose
toutes tes questions sur leur quotidien.
- Présentation des
formations : lycées, écoles, universités, alternance… On te guide pour
trouver la formation qui correspond à tes envies et à ton projet.
- Conseils
personnalisés : les conseillers du CIDJ t’aident à affiner ton projet
professionnel et à identifier les compétences clés à développer.
Que
tu sois au lycée, en études supérieures ou en reconversion, cet
événement est l’occasion idéale pour explorer ces secteurs dynamiques et
construire ton avenir professionnel.
Découvre les écoles et entreprises dans les secteurs du commerce, communication et marketing avec le CIDJ.
Le mercredi 18 mars 2026
de 10h00 à 18h00
gratuit Public jeunes et adultes.
QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris
