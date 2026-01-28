Forum commerce, communication, marketing QJ – Quartier Jeunes Paris

Viens explorer les secteurs du commerce, communication et marketing !

Tu

te demandes quel métier choisir ? Tu es attiré par le commerce, la

communication ou le marketing, mais tu ne sais pas encore vers quelle

formation te diriger ?

Les secteurs du commerce, de la

communication et du marketing offrent de nombreuses opportunités, avec

une diversité de parcours possible. Le CIDJ décode les métiers et les

compétences de ces secteurs pour toi !

Au programme :

Rencontres avec des professionnels :

échange avec des experts du secteur, découvre leur parcours et pose

toutes tes questions sur leur quotidien.

échange avec des experts du secteur, découvre leur parcours et pose toutes tes questions sur leur quotidien. Présentation des

formations : lycées, écoles, universités, alternance… On te guide pour

trouver la formation qui correspond à tes envies et à ton projet.

formations : lycées, écoles, universités, alternance… On te guide pour trouver la formation qui correspond à tes envies et à ton projet. Conseils

personnalisés : les conseillers du CIDJ t’aident à affiner ton projet

professionnel et à identifier les compétences clés à développer.

Que

tu sois au lycée, en études supérieures ou en reconversion, cet

événement est l’occasion idéale pour explorer ces secteurs dynamiques et

construire ton avenir professionnel.

Découvre les écoles et entreprises dans les secteurs du commerce, communication et marketing avec le CIDJ.

Le mercredi 18 mars 2026

de 10h00 à 18h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-18T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-18T19:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-18T10:00:00+02:00_2026-03-18T18:00:00+02:00

QJ – Quartier Jeunes 4, place du Louvre 75001 Paris

https://www.cidj.com/agendas/les-metiers-et-formations-commerce-communication-marketing +33188404180 https://www.facebook.com/CIDJParis/ https://www.facebook.com/CIDJParis/



Afficher la carte du lieu QJ – Quartier Jeunes et trouvez le meilleur itinéraire

