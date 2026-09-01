Informations pratiques

Neuville-aux-Bois

Forum de la sécurité

8 Rue Félix Desnoyers Neuville-aux-Bois Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

La mairie de Neuville-aux-Bois organise la première édition du Forum de la sécurité le Dimanche 27 septembre 2026 De 9h à 18h Salle des fêtes de Neuville-aux-Bois Entrée et animations gratuites

La mairie de Neuville-aux-Bois organise la première édition du Forum de la sécurité, une manifestation intergénérationnelle dédiée à la sécurité des personnes, des biens et des déplacements, le

Dimanche 27 septembre 2026

De 9h à 18h

Salle des fêtes de Neuville-aux-Bois

Tout au long de la journée, venez rencontrer les professionnels et acteurs de la sécurité et participer à de nombreuses animations. .

8 Rue Félix Desnoyers Neuville-aux-Bois 45170 Loiret Centre-Val de Loire

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English :

The Neuville-aux-Bois City Hall is organizing the first edition of the Safety Forum on: Sunday, September 27, 2026, from 9 a.m. to 6 p.m. at the Neuville-aux-Bois Community Hall—Free admission and activities

L’événement Forum de la sécurité Neuville-aux-Bois a été mis à jour le 2026-08-18 par ADRT45