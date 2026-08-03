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AGENDA · Fouesnant

Forum des activités Rue de Meerbusch Fouesnant

samedi 5 septembre 2026 · Rue de Meerbusch · Fouesnant

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Rue de Meerbusch
Adresse
Espace sportif de Bréhoulou
Ville
29170 Fouesnant
Département
Finistère
Tarif

Fouesnant

Forum des activités

Rue de Meerbusch Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 13:00:00

Date(s) :
2026-09-05

La mairie de Fouesnant organise le forum des activités le samedi 5 septembre. Cette année, l’évènement aura lieu à l’espace sportif de Bréhoulou, de 9 h à 13 h et rassemblera toutes les activités sportives, culturelles et de loisirs.   .

Rue de Meerbusch Espace sportif de Bréhoulou Fouesnant 29170 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Forum des activités Fouesnant a été mis à jour le 2026-07-29 par OT FOUESNANT LES GLENAN

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