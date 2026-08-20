Forum des activités La Générale, Caserne Mellinet Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

proposés pour cette année : dessin, yoga, chant, ateliers parent-enfant … De quoi ravir petits et grands !Ouvert à tous·tes, gratuit

La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000



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