AGENDA · Nantes99vues
Forum des activités La Générale, Caserne Mellinet Nantes
jeudi 10 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-10 18:00 –
Gratuit : oui Tout public
proposés pour cette année : dessin, yoga, chant, ateliers parent-enfant … De quoi ravir petits et grands !Ouvert à tous·tes, gratuit
La Générale, Caserne Mellinet Nantes 44000
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