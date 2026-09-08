Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Forum des activités Jeudi 10 septembre, 18h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T18:30:00+02:00

proposés pour cette année : dessin, yoga, chant, ateliers parent-enfant … De quoi ravir petits et grands !

Ouvert à tous·tes, gratuit

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Forum des activités