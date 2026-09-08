AGENDA · Nantes
Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes
jeudi 10 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Forum des activités Jeudi 10 septembre, 18h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T18:30:00+02:00
proposés pour cette année : dessin, yoga, chant, ateliers parent-enfant … De quoi ravir petits et grands !
Ouvert à tous·tes, gratuit
La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Forum des activités
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