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Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

jeudi 10 septembre 2026 · La Générale, Caserne Mellinet · Nantes

Forum des activités, La Générale, Caserne Mellinet, Nantes

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Lieu
La Générale, Caserne Mellinet
Adresse
31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes
Ville
44000 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Forum des activités Jeudi 10 septembre, 18h00 La Générale, Caserne Mellinet Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-10T18:00:00+02:00 – 2026-09-10T18:30:00+02:00

proposés pour cette année : dessin, yoga, chant, ateliers parent-enfant … De quoi ravir petits et grands !
Ouvert à tous·tes, gratuit

La Générale, Caserne Mellinet 31 Rue Gabrielle le Pan de Ligny, Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Forum des activités

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